Хватит ли мощности солнечных панелей для всего дома: что важно знать

Подключаемые к розетке солнечные панели стремительно набирают популярность в Европе, предлагая простой способ снизить расходы на электроэнергию без дорогостоящей установки.
Согласно анализу организации SolarPower Europe, использование солнечной энергии позволило континенту экономить более 100 миллионов евро в день в марте за счет снижения спроса на импортный газ. На фоне геополитической нестабильности и высоких цен на топливо интерес к альтернативным решениям, включая небольшие панели, заметно вырос. Об этом пишет Euronews.
Что за компактные панели и почему о них говорят
Подключаемые к розетке солнечные панели - это небольшие модули, которые можно установить на балконе, террасе или даже крыше сарая. Они не требуют сложного монтажа. Достаточно подключить устройство к обычной розетке, и выработанная энергия сразу используется в доме.
Главным их преимуществом является доступность. В отличие от классических решений, такие панели стоят значительно дешевле и подходят даже тем, кто живет в арендуемом жилье или не может установить стационарную систему.
Сколько энергии компактные панели дают на практике
Несмотря на удобство, мощность таких устройств ограничена. В большинстве стран Европы она составляет от 400 до 500 ватт, а в Германии допускается до 800 ватт.
Натали Мати, эксперт по энергетике из Uswitch.com, рассказала, что этого достаточно, чтобы обеспечить работу базовой техники: холодильников, Wi-Fi-роутеров и других устройств с постоянным потреблением энергии. Также новые панели могут справляться с энергоэффективной техникой, например мультиварками.
Однако более мощные приборы остаются вне их возможностей. Аэрогриль или кондиционер потребляют значительно больше энергии, и подключаемые панели не смогут покрыть такую нагрузку.
Об источнике: Euronews
Euronews - ведущий европейский круглосуточный информационный телеканал, совмещающий видеохронику мировых событий и аудиокомментарии на тринадцати языках, кроме того, ведется вечернее вещание на румынском языке. Кабельное, спутниковое и эфирное вещание EuroNews охватывает более 350 миллионов домовладений в 155 странах мира (в Европе, Африке, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке). Год основания - 1993, пишет Википедия.
