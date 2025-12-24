Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно и IT

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

Сергей Кущ
24 декабря 2025, 12:06
45
Как выясняется, главным фактором разрушения модулей становится не дождь, мороз или пыль.
Что разрушает солнечные панели
Что разрушает солнечные панели / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Что вредит солнечным панелям
  • Производители уже работают над устранением этих недостатков

Солнечные панели принято считать устойчивыми и почти неуязвимыми к погодным условиям, однако ученые все чаще указывают на скрытую угрозу, которая ускоряет их износ.

Исследователи отмечают, что современные солнечные панели, особенно на базе технологии туннельных оксидных пассивированных контактов (TOPCon), сталкиваются с серьезными проблемами надежности, пишет pv-tech.org.

видео дня

Несмотря на высокую эффективность и устойчивость к ряду известных видов деградации, такие модули оказались уязвимыми к воздействию ультрафиолета, коррозии и проникновению влаги.

Немецкие ученые из Fraunhofer ISE провели сравнение 20 фотоэлектрических модулей TOPCon, используя электрические измерения и ускоренные тесты старения. Результаты показали "значительные проблемы с надежностью", которые пока не имеют окончательного решения. В частности, деградация под действием УФ-излучения была названа критической, так как она напрямую снижает производительность солнечных элементов.

Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что существующие стандарты тестирования солнечных панелей часто не фиксируют потери мощности, если они не приводят к угрозе безопасности или полному выходу системы из строя. Это означает, что реальный уровень износа может долгое время оставаться незамеченным.

Похожие выводы сделали и ученые из Национальной лаборатории возобновляемой энергии США. Они указали на необходимость ужесточения глобальных стандартов проверки, после того как в действующих солнечных установках n-типа были обнаружены серьезные уровни деградации, вызванной ультрафиолетом.

Еще одно исследование, проведенное в Университете Нового Южного Уэльса, показало, что ключевую роль играет тип УФ-излучения, используемого при тестировании. Более точный подбор спектра позволяет быстрее и надежнее оценивать долгосрочную работу панелей. Особую обеспокоенность вызывает растущее применение УФ-прозрачных герметиков: они повышают эффективность модулей, но одновременно усиливают воздействие ультрафиолета на солнечные элементы во время эксплуатации.

По данным Fraunhofer ISE, УФ-деградация способна настолько дестабилизировать панели, что после облучения они теряют эффективность даже в темноте, во время хранения энергии. При этом повторное воздействие солнечного света частично восстанавливает характеристики, из-за чего реальный масштаб проблемы сложнее отследить.

Эксперты отрасли подтверждают, что производители уже работают над устранением этих недостатков. По словам представителей индустрии, лабораторные эффекты УФ-деградации активно изучаются, а новые конструкционные решения должны повысить срок службы солнечных панелей в реальных условиях эксплуатации.

Таким образом, главным разрушительным фактором для солнечных модулей сегодня становится не внешняя среда, а тот самый солнечный свет, который они призваны преобразовывать в энергию.

Вам может быть интересно:

Об источнике: PV-Tech

PV-Tech.org — это международный онлайн-издание, специализирующееся на новостях, исследованиях и аналитике в области солнечной энергетики и фотоэлектрических технологий. Сайт публикует актуальные материалы о развитии солнечных панелей, трендах отрасли, технологических инновациях, исследованиях деградации и надежности модулей, а также глобальных рынках возобновляемой энергии.

Издание ориентировано на профессионалов отрасли, инвесторов, инженеров и всех, кто интересуется солнечной энергетикой и устойчивыми энергетическими решениями. Контент включает статьи, интервью экспертов, технические обзоры, отчеты о стандартах и новых научных открытиях.

PV-Tech.org считается одним из авторитетных ресурсов в сегменте солнечной энергетики, освещая как научные, так и коммерческие аспекты отрасли.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

интересные новости солнечные панели
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:10Украина
Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

12:40Украина
США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

11:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Придется заплатить 55 000 гривен: водителей массово штрафуют за "лишнюю" одежду

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Можно ли пить алкоголь на Святвечер: священник удивил ответом

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

Последние новости

13:10

Россия ударила по ТЭЦ под Харьковом: есть погибший и много раненых, подробности

13:05

"Даже голос и взгляд другие": близкий человек обратился к Андрею Фединчику

12:46

Если Китай отвернется: известно, когда в РФ могут начаться проблемы с ракетами

12:42

Сливать или оставлять бензин в газонокосилке на зиму: окончательный ответ специалистов

12:40

Россия выпустила 100 дронов по объектам "Укрнафты": есть критические разрушения

Китай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – ЯгунКитай готовится забрать часть России, и его аппетиты касаются не только Дальнего Востока – Ягун
12:21

Умер популярный украинский ведущий Петр Остапишин

12:06

Что разрушает солнечные панели: срок службы снижается в разы

11:59

Зеленский раскрыл позицию США по санкциям против России после войны

11:51

США могут провести разговор с Путиным уже 24 декабря: Зеленский раскрыл детали

Реклама
11:50

Экс-участница дуэта Пара Нормальных впервые заговорила об отношениях и свадьбе

11:44

"Разбила мне сердце": Барских со сцены сделал признание про роман с ЛободойВидео

11:42

Отмена военного положения и мобилизации: Зеленский назвал условия и сроки

10:51

Обязательный техосмотр авто: адвокат раскрыл, почему его внедрение маловероятно

10:44

"Я был бы счастлив": Клопотенко удивил отношением к изменам партнершиВидео

10:40

Астрологи назвали знаки зодиака, которые обладают самым высоким интеллектом

10:37

Украинцам дадут шанс оценить мирный план: Зеленский аносировал возможный референдум

10:30

Что нельзя дарить на Новый год: три вещи, которые могут притянуть бедыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 25 декабря: Собакам - потери, Козлам - стресс

10:24

Ученые раскрыли тайну сезонов, которая десятилетиями оставалась незамеченной

10:16

Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана: о чем в них говорится

Реклама
10:14

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

10:10

Александр Терен закрутил новый роман - кто его избранница

10:09

В Украину пришел холод из Баренцева моря: когда ударят сильные морозы и пойдет снег

10:04

Дешевле уже не будет: какие продукты начнут стремительно дорожать с января

10:01

"Остается принимать": Решетник отреагировал на выбор "Холостяка" в финале

09:47

"Уже проявляется": Елена Тополя рассказала о личной жизни после развода

09:35

"Мы предупреждали": город на Донбассе перешел под полный контроль ВС РФ — DeepState

09:35

Экологическая катастрофа в Одессе: возле двух пляжей обнаружили нефтяные пятна и погибших птиц

09:24

Гороскоп Таро на завтра 25 декабря: тельцам - верить в себя, Весам - равновесие

09:14

Карта Deep State онлайн за 24 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:06

В сейфе банка открыли чемодан с сокровищами династии Габсбургов: что там нашли

08:42

Где сейчас Людмила Янукович: что известно о жене беглого президента

08:39

На столе - четыре документа: в США рассказали, что обсуждают на мирных переговорах

08:34

В Москве снова взорвалось авто: погибли двое сотрудников ДПС, есть тяжелые раненые

08:10

Возвращение техосмотра в Украине: почему ввести систему будет сложномнение

07:40

Ночная атака БПЛА в Тульской области: горит стратегически важный завод в Ефремове

06:57

РФ ударила по Запорожью КАБами: вспыхнули пожары, ранены людиФотоВидео

06:14

Гороскоп на 2026 год: названы самые главные везунчики и в любви, и в финансахВидео

06:10

Путин и его элиты не видят будущего России без Украинымнение

05:23

Грех ли после потери близкого человека найти ему замену: священник указал на нюанс

Реклама
04:45

"Не может встать": с предательницей Асти случилась беда

04:20

Найден "ген бессмертия": древняя ДНК резко повышает шансы дожить до 100 лет

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке невесты с цветами за 45 секунд

03:30

"Прямой путь к подрыву доверия": в КИУ оценили идею многодневных выборов в Украине

03:00

Полоса богатства уже рядом: четыре знака зодиака станут счастливчиками декабря

02:11

Это сохранит любимую одежду надолго: как правильно стирать одежду вручную

01:50

Графики могут затянуться: эксперт назвал сроки восстановления мощности АЭС

01:30

У легендарного американского певца обнаружили онкологию

00:50

Зимой авто "ест" больше топлива: эксперты рассказали, как реально сэкономить

23 декабря, вторник
23:55

РФ готовит новый массированный удар по Украины: названа опасная дата и цели

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруФилипп КиркоровОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять