В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

На Редкинском опытном заводе изготовляют топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

Дроны СБУ атаковали важный завод ВПК РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

В РФ атакован завод-изготовитель компонентов топлива для ракет Х-55 и Х-101

Редкинский опытный завод закрывает нестандартные потребности МО РФ

Дроны СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области РФ.

По информации СБУ, там регулярно изготавливали компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101, сообщает "Интерфакс-Украина".

На заводе также изготовляют топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина. После атаки на территории завода начался пожар.

РосСМИ сообщили о пожаре на предприятии в Конаковском округе Тверской области после атаки БпЛА.

Детали мощного удара дронов СБУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что был атакован Редкинский опытный завод в Тверской области РФ, который закрывает нестандартные потребности минобороны РФ для российских новых вооружений.

Это предприятие химического профиля "входит в цепочки обеспечения ВПК РФ через химические материалы двойного и военного назначения". Продукция применяется для топливных компонентов, взрывчатых веществ, инициаторов и технологических смесей, которые используют оборонные предприятия, сообщил Коваленко.

