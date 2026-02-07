Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

Алексей Тесля
7 февраля 2026, 17:26
57
На Редкинском опытном заводе изготовляют топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.
Дрон
Дроны СБУ атаковали важный завод ВПК РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • В РФ атакован завод-изготовитель компонентов топлива для ракет Х-55 и Х-101
  • Редкинский опытный завод закрывает нестандартные потребности МО РФ

Дроны СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области РФ.

По информации СБУ, там регулярно изготавливали компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101, сообщает "Интерфакс-Украина".

видео дня

На заводе также изготовляют топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина. После атаки на территории завода начался пожар.

РосСМИ сообщили о пожаре на предприятии в Конаковском округе Тверской области после атаки БпЛА.

Детали мощного удара дронов СБУ

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что был атакован Редкинский опытный завод в Тверской области РФ, который закрывает нестандартные потребности минобороны РФ для российских новых вооружений.

Screenshot
/ t.me/akovalenko1989

Это предприятие химического профиля "входит в цепочки обеспечения ВПК РФ через химические материалы двойного и военного назначения". Продукция применяется для топливных компонентов, взрывчатых веществ, инициаторов и технологических смесей, которые используют оборонные предприятия, сообщил Коваленко.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:26Украина
"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:32Украина
Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:59Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Ольга Сумская жестко поплатилась за поддержку российского паспорта дочери

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Астрологи предупреждают: с 9 февраля трем знакам начнет невероятно везти

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

Украинцы предупредили о штормовом похолодании: когда изменится погода

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

РФ готовит массированный удар: перебрасывает ракетоносцы и носители Калибров

Последние новости

17:34

Притянете счастье на весь год: что нужно сделать в праздник 8 февраля

17:26

В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

17:00

Кто победит на Нацотборе на Евровидение-2026: определился окончательный фаворитВидео

16:32

"Был жесткий разговор": Зеленский о работе МОГ во время массированного удара РФ

16:22

Культовый макияж Тины Кароль: звездный визажист раскрыл секреты певицыВидео

Трамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - КуликТрамп хочет до апреля заключить соглашение между Украиной и Россией - Кулик
16:00

Как СССР "обокрал" граждан: куда исчезли деньги из сберегательных книжек

15:49

Острое ухудшение: Дорофеева экстренно отменила концерт

15:25

"Путин не сможет игнорировать": прогноз удара Пекина по РФ для завершения войны

15:18

Какой дар заложен от рождения: названы суперспособности каждого знака зодиака

Реклама
15:13

Цены перевалили за 200 гривен: в Украине подорожали ранее доступные продукты

14:59

Риторика РФ на переговорах резко изменилась: Зеленский указал на подвох

14:50

Снег и -15 градусов: в Тернопольскую область идет резкое похолодание

14:19

Кто на 100% подходит Овну: названы идеальные и опасные союзы

14:12

Мощное поражение объектов врага: Генштаб сообщил о блестящей работе ВСУ

14:11

Без него авто не завёдется: для чего на самом деле нужен AdBlue

14:00

Уют в тренде: что диктует мода зимы 2026 года

13:28

Как распознать мужчину-нарцисса: психологи назвали ключевые признаки

13:27

Мороз ударит внезапно: в Полтавской области прогнозируют резкое изменение погоды

13:04

Гороскоп Таро на завтра 8 февраля: Овнам - труд, Раку - радость

12:47

Китайский гороскоп на завтра 8 февраля: Петухам - испытание, Обезьянам - боль

Реклама
12:40

Украинцев призвали запастись водой и едой: возможны серьезные перебои со светом

12:40

Звезда-путинистка "Сватов" сильно располнела на фоне болезни

12:36

Сравнивал кровь украинцев с месячными: известного комика выдворили из страны

12:35

Что сеять на рассаду в феврале, чтобы не остаться без урожая: "золотой" список

12:31

О браке с 14 лет: что нужно знать всеммнение

12:00

От ожогов до безумия: какие ядовитые растения убивают

11:50

Новое энергетическое перемирие: Зеленский раскрыл, что предложили США

11:44

Скачок курса или резкое падение: что будет с долларом и евро уже с понедельника

11:31

Зибров отказался появиться на концерте памяти Гиги: "Кто-то будет бросать яйца"

11:17

США хотят закончить войну неожиданно быстро: Зеленский назвал сроки

11:11

Что надеть на первое свидание, чтобы покорить с первого взгляда: гид по Венере и стилю

10:48

РФ готовит новый рывок на фронте: в ISW назвали приоритетное направление

10:21

Более 440 вражеских целей атаковали Украину: Зеленский назвал основные цели

10:20

"Ничего не потерял": Авраменко объявился после вероятного выезда из Украины

10:14

"Что-то может произойти": Трамп сделал заявление по поводу мирных переговоров

10:00

Не о деньгах: что на самом деле портит "дорогой" образ

09:47

Удар по многоэтажке в Ровенской области: два человека ранены, подробностиФото

09:19

Рассада потолстеет на глазах: садовод раскрыла секрет бабушкиного методаВидео

09:10

Гороскоп на завтра 8 февраля: Весам - подарок, Козерогам - напряжение

09:06

Россия атаковала основу энергосети Украины: в Минэнерго сообщили о последствиях

Реклама
08:40

Гул и облака дыма в небе, ПВО не справилась: Россию массированно атаковали дроны

08:32

Сильный пожар, поврежденная инфраструктура и пострадавшие: последствия удара РФФото

08:00

Антидепрессант из холодильника: как сало влияет на настроение

07:34

РФ атакует энергетику, в Украине - аварийные отключения света: что известно

07:19

Массированная атака на Украину: РФ запустила ракеты и дроны, первые подробности

06:00

Китицы, корсеты и объем: главные тренды сезона весна–лето 2026

05:50

Начнется "белая полоса": жизнь 4 знаков зодиака наладится вот-вот

05:13

До или после завтрака: стоматолог объяснила, когда лучше чистить зубы по утрам

04:41

Ностальгические столовые в СССР: почему вкус тех обедов до сих пор помнят миллионы

04:20

Без филлеров и кремов: как украинки сохраняли красоту сто лет назад

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять