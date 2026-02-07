В РФ взорван завод-изготовитель компонентов горючего для крылатых ракет – СМИ

Главное:
- В РФ атакован завод-изготовитель компонентов топлива для ракет Х-55 и Х-101
- Редкинский опытный завод закрывает нестандартные потребности МО РФ
Дроны СБУ нанесли удар по экспериментальному заводу в поселке Редкино Тверской области РФ.
По информации СБУ, там регулярно изготавливали компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101, сообщает "Интерфакс-Украина".
На заводе также изготовляют топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина. После атаки на территории завода начался пожар.
РосСМИ сообщили о пожаре на предприятии в Конаковском округе Тверской области после атаки БпЛА.
Детали мощного удара дронов СБУ
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что был атакован Редкинский опытный завод в Тверской области РФ, который закрывает нестандартные потребности минобороны РФ для российских новых вооружений.
Это предприятие химического профиля "входит в цепочки обеспечения ВПК РФ через химические материалы двойного и военного назначения". Продукция применяется для топливных компонентов, взрывчатых веществ, инициаторов и технологических смесей, которые используют оборонные предприятия, сообщил Коваленко.
Удары по целям РФ - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что подразделения Сил обороны Украины поразили пункт базирования кораблей Новороссийск в Краснодарском крае в ночь на 14 ноября России. В ходе атаки применялось украинское вооружение, в частности, ракеты "Нептун" и ударные БпЛА разных типов.
Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.
- Пожар на Курской АЭС из-за дрона: единственный блок теперь работает только на 50%
- Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье
- Впервые в истории: FPV-дроны поразили российский корабль с ракетами Калибр
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
