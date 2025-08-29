Укр
Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ

Мария Николишин
29 августа 2025, 11:02
Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.
Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ
Дефицит бензина в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • В России дефицит бензина из-за ударов ВСУ по НПЗ
  • Из-за этого может ускориться инфляция в РФ
  • Удары ВСУ подрывают доверие общества к способности власти защитить инфраструктуру

Атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы страны-агрессора привели к нехватке топлива и подорожанию бензина в России. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что 28 августа украинские Силы беспилотных систем вместе с подразделениями СБУ, ССО и ГУР ударили по двум нефтеперерабатывающим заводам. Ударам подверглись Куйбышевский НПЗ в Самарской области, который перерабатывает до 7 млн тонн нефти в год, и Афипский НПЗ в Краснодарском крае с мощностью 6,25 млн тонн. Оба предприятия производят бензин и дизель и обеспечивают топливом российскую армию.

В то же время, 27 августа правительство РФ объявило о продлении запрета на экспорт бензина. Для производителей его продлили до 30 сентября, для не производителей - до 31 октября.

"В России еще до атак существовали трудности с поставками топлива, из-за чего с 2022 года периодически вводились ограничения на его экспорт. Последние удары со стороны Украины усилили дефицит и привели к резкому росту цен на бензин в России и на оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, топливный дефицит повысит расходы бизнеса и населения и ускорит инфляцию в РФ.

"Удары по объектам в глубоком тылу остаются одной из самых болезненных тем для российского общества и одновременно подрывают доверие к способности власти защитить критически важную инфраструктуру", - отметили в ISW.

Дефицит и подорожание бензина в РФ: в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ
НПЗ / Инфографика: Главред

Перебои с бензином в РФ

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что украинские военные очень эффективно используют дальнобойные беспилотными для ударов по России.

По его словам, почти ежедневно наносятся удары по российским НПЗ.

"В России уже начались перебои с бензином в отдельных регионах, в том числе и в Крыму. Также начали расти цены на бензин. Кроме того, возникли проблемы с авиасообщением", - подчеркнул он.

Удары по российским НПЗ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 28 августа в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Позже в Генштабе ВСУ заявили о поражении Афипского НПЗ, что в Краснодарском крае и Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Под удар ВСУ также попали склады боеприпасов и ряд логистических объектов России.

Кроме того, Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 21 августа поразили Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области страны-агрессора России.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.






