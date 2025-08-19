У Путина может закончиться топливо: цены на бензин в РФ установили новый рекорд

Россия планирует продлить запрет на экспорт бензина до конца сентября для стабилизации ситуации на внутреннем рынке.

https://glavred.info/world/u-putina-mozhet-zakonchitsya-toplivo-ceny-na-benzin-v-rf-ustanovili-novyy-rekord-10691039.html Ссылка скопирована

Цены на бензин в РФ удивляют / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео с Telegram-канала Кремля

Ключевое:

Удар по НПЗ в Волгограде вызвал рекордный рост цен на бензин в РФ

Цены на российских Ai-92 и Ai-95 взлетели после ремонта НПЗ и атаки дронов

После нового удара украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде стоимость топлива на российских биржах 19 августа снова выросла, установив очередные рекорды. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Так, бензин марки Аи-92 подорожал на 0,74%, достигнув 72 044 рублей за тонну. В то же время цена на Аи-95 поднялась почти на 1% и составляет уже 81 154 рубля за тонну.

видео дня

Таким образом, обе марки установили новые исторические максимумы, которые превысили рекорды, зафиксированные днем ранее, 18 августа.

Главной причиной подорожания участники рынка называют сокращение предложения топлива на внутреннем рынке, обусловленное ремонтами НПЗ. Возникают опасения, что топлива может не хватить для удовлетворения спроса.

В ответ на ценовой скачок власти РФ рассматривают возможность продления запрета на экспорт бензина как минимум до конца сентября, чтобы удержать ситуацию на внутреннем рынке.

НПЗ в РФ/ Главред-инфографика

Экономика России - что известно о ситуации

Как ранее сообщал Главред, рост финансовых проблем, вероятно, ухудшит способность России формировать вооруженные силы. Так, по данным ISW, в РФ начался кризис с набором в войска, хотя Кремль заявляет о рекордах.

Сейчас экономика России держится благодаря трем факторам: доходам от нефти, остаткам резервов и экономической инерции, которая предотвращает ее мгновенный крах. По словам экономиста Виталия Шапрана, первоначальный запас прочности, который российская экономика имела в начале полномасштабного вторжения, уже исчерпался.

Эксперт также отметил, что Кремлю грозит серьезное падение нефтяных доходов. Это связано с давлением Запада на Индию, уменьшением объемов закупок со стороны Китая, а также планами ОПЕК+ по увеличению добычи нефти.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Интерфакс Российское информационное агентство "Интерфакс " - одно из крупнейших и самых известных негосударственных информационных агентств в России. Российское информационное агентство "Интерфакс", а также созданный на его основе консорциум группа "Интерфакс" (англ. Interfax Information Services Group) - основано в 1989 году и было первым негосударственным информационным агентством в СССР. Сейчас принадлежит "ЗАО Интерфакс", конкретный состав руководства которого неизвестен. Агенство предоставляет новости и аналитику в различных сферах - политика, экономика, финансы, энергетика, транспорт, спорт, культура.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред