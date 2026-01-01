Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

Легендарная певица отметила начало 2026 года.

София Ротару обратилась к украинцам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

София Ротару поздравила Украину с Новым годом

Как она это сделала

Легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность, все же решила поздравить поклонников с Новым годом. Артистка опубликовала по-настоящему волшебную открытку в Instagram.

На снимке София Ротару предстала в роскошном золотом платье, украшенном россыпью серебристых кристаллов на плече и рукавах. Особое внимание привлекает объемный мех, декорирующий рукава и придающий образу дополнительного шика. Певица лучезарно улыбается, волосы уложены в легкие волны, а акцентом образа стали большие серьги-кольца.

София Ротару - Новый год / фото: instagram.com, София Ротару

Ностальгической атмосферы открытке добавляет фон — позади Ротару можно рассмотреть украшенную новогоднюю ель и ярко-красные свечи. Особые эмоции вызывает анимация салюта — символ мирных праздников, исчезнувший из жизни украинцев после начала полномасштабного вторжения.

"С Новым годом!", — поздравила поклонников София Ротару.

София Ротару - позиция / фото: instagram.com, София Ротару

Куда пропала София Ротару

После начала полномасштабного вторжения певица исчезла со сцены, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем. Несмотря на замкнутый образ жизни, она время от времени делится с поклонниками фото, реагирует на российские удары по Украине и поздравляет соотечественников с важными датами.

София Ротару / инфографика: Главред

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

