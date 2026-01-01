Непубличная Ротару трогательно поздравила украинцев с Новым годом - как это было

Вы узнаете:
- София Ротару поздравила Украину с Новым годом
- Как она это сделала
Легендарная певица София Ротару, которая в последнее время предпочитает непубличность, все же решила поздравить поклонников с Новым годом. Артистка опубликовала по-настоящему волшебную открытку в Instagram.
На снимке София Ротару предстала в роскошном золотом платье, украшенном россыпью серебристых кристаллов на плече и рукавах. Особое внимание привлекает объемный мех, декорирующий рукава и придающий образу дополнительного шика. Певица лучезарно улыбается, волосы уложены в легкие волны, а акцентом образа стали большие серьги-кольца.
Ностальгической атмосферы открытке добавляет фон — позади Ротару можно рассмотреть украшенную новогоднюю ель и ярко-красные свечи. Особые эмоции вызывает анимация салюта — символ мирных праздников, исчезнувший из жизни украинцев после начала полномасштабного вторжения.
"С Новым годом!", — поздравила поклонников София Ротару.
Куда пропала София Ротару
После начала полномасштабного вторжения певица исчезла со сцены, что породило слухи о возможных проблемах со здоровьем. Несмотря на замкнутый образ жизни, она время от времени делится с поклонниками фото, реагирует на российские удары по Украине и поздравляет соотечественников с важными датами.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известные украинские певцы Тарас и Елена Тополи, которые недавно объявили о решении развестись, вместе с детьми отправились на праздничный отдых в Карпатах. Лидер группы "Антитіла" показал активный отдых с детьми.
Также лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец подтвердил слухи о свадьбе. В день рождения новоиспеченной супруги артист показал эффектные кадры с их свадьбы. Поклонники остались в восторге от оригинальной фотосессии супругов и поспешили поздравить их с новым этапом жизни.
О персоне: София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
