Умер автор хитов Уитни Хьюстон, Селин Дион и Мадонны

Мужчина скончался из-за продолжительной болезни.

Умер Билли Стайнберг / Коллаж Главред, фото Википедия

Что случилось с Билли Стайнбергом

От чего умер автор хитов

Американский автор песен Билли Стейнберг, лауреат премии "Грэмми" и ключевая фигура, стоявшая за несколькими хитами, возглавлявшими чарты, включая "Like a Virgin" Мадонны, скончался в возрасте 75 лет.

Как пишет Би-Би-Си, семья Стейнберга описала его как "провидца в написании текстов, преданного мужа, любящего отца и одного из самых влиятельных авторов песен своей эпохи".

Автор писал песни для Селин Дион / Фото Instagram/celinedion

Его песни исполняли Уитни Хьюстон, Рой Орбисон, Селин Дион, Деми Ловато и The Bangles. Адвокат Стейнберга подтвердил, что он умер в Лос-Анджелесе после того, как у него диагностировали рак.

Размышляя о его творчестве, семья Стейнберга заявила: "Его тексты часто начинались как глубоко личные размышления, превращаясь в гимны, в которых находили себя миллионы людей".

Он также писал для Мадонны / ua.depositphotos.com

"Жизнь Билли Стейнберга стала свидетельством непреходящей силы хорошо написанной песни — и идеи о том, что честность, облеченная в музыку, может пережить всех нас", — говорится в заявлении семьи. Его семья отметила, что за свою сорокалетнюю карьеру он получил множество наград в индустрии, включая премию "Грэмми" за работу над альбомом Селин Дион 1996 года "Falling Into You".

"Однако те, кто был к нему ближе всего, знали, что важнее всего не признание, а связь — волшебство, когда толпа подпевает тому, что когда-то существовало только в его блокноте".

Уильям Стейнберг, калифорнийский автор песен, начал сотрудничать с вокалистом и автором песен Томом Келли в начале 1980-х годов.

Дуэт, который впоследствии внес свой вклад в несколько хитовых синглов и возглавил недолго просуществовавшую рок-группу i-Ten.Прорыв Стейнберга и Келли произошел с песней Мадонны "Like a Virgin" в 1984 году, которая заняла первое место в американском чарте Billboard Hot 100 и стала заглавным треком ее второго альбома.

Пара также работала вместе над другими успешными хитами, включая "True Colors" Синди Лопер (1986), "So Emotional" Уитни Хьюстон (1987) и "I Touch Myself" группы Divinyls (1990).

О персоне: Билли Стейнберг Билли Снайберг - американский автор песен. Наибольшего успеха он добился в 1980-х годах вместе с Томом Келли. В начале 2000-х Стейнберг стал соавтором песен, таких как "Too Little Too Late" ДжоДжо и "Give Your Heart a Break" Деми Ловато. Зал славы авторов песен, в который Штейнберг был включен в 2011 году, описывает его как одного из "самых успешных авторов песен", чьи произведения превратились в "непреходящие классические произведения".

