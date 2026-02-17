Укр
"Он спасал меня": Алина Гросу показала тайного мужа-россиянина

Кристина Трохимчук
17 февраля 2026, 12:17
36
Певица рассказала о начале отношений с возлюбленным.
Алина Гросу с мужем
Алина Гросу с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Вы узнаете:

  • Как начались отношения Алины Гросу с мужем
  • Что артистка рассказала о возлюбленном

Украинская певица Алина Гросу выложила в Instagram фотографии с возлюбленным и впервые рассказала о начале их отношений. Артистка призналась, что мужчине пришлось ее добиваться.

видео дня

Гросу ответила на вопросы подписчиков и поделилась, почему не показывает лицо своего возлюбленного. Певица пошутила, что не собирается сватать его конкуренткам. Алина подчеркнула, что в жизни пара не скрывается и их часто видят вместе, но в соцсетях она продолжает скрывать лицо избранника, хоть и опубликовала совместное фото.

"Да что мне его показывать? Я что, должна его сватать? У него нет соцсетей и я уважаю его выбор. Мы с ним не прячемся в жизни, на улицах нас постоянно видят вместе. Но пока что на своей странице я хочу, чтобы все осталось, как есть", — высказалась артистка.

Алина Гросу скрывает лицо мужа
Алина Гросу скрывает лицо мужа / фото: instagram.com, Алина Гросу

Также певица рассказала о том, как начинались отношения пары. Алина призналась, что мужчине пришлось добиваться ее внимания. Избранник поддерживал певицу во время проблем в предыдущих отношениях.

"Я долго тупила, а он начал добиваться за полгода до отношений точно. То он спасал меня, когда бывший изменял, и срывался поддержать хоть днем, хоть ночью. То летал ко мне на обед в Европу, когда я переводчиком ездила с родителями туда. И у меня уже друзья и папа с мамой говорили: "Что-то тут нечисто". Я говорила: "Это он такой хороший человек, и у нас ничего не было". Я ему говорила: "Ой, ты такой хороший друг, что не хочу нашу дружбу портить" — поделилась Гросу.

Алина Гросу - личная жизнь
Алина Гросу - личная жизнь / фото: instagram.com, Алина Гросу

Как заметила Алина, сейчас в их отношениях наступила настоящая гармония. У пары совпали даже интересы — Гросу раскрыла, что любимый очень любит музыку и помогает ей.

"Он играет на музыкальных инструментах и у него кайфовый тембр голоса. Когда я пишу песни, то прошу его подобрать мне гармонию на гитаре. В нашем доме много музыкальных инструментов, и он часто по вечерам играет и поет", — рассказала певица.

Алина Гросу - отношения
Алина Гросу - отношения / фото: instagram.com, Алина Гросу

Кто тайный муж Алины Гросу

Слухи о тайной свадьбе Алины Гросу с российским актером Романом Полянским не утихают, ведь пара состояла в романтических отношениях еще до начала полномасштабной войны. Несмотря на то что певица старается не афишировать личную жизнь, поклонники уверены: именно Роман стал тем самым таинственным избранником, от которого она ждет ребенка.

Алина Гросу и Роман Полянский
Алина Гросу и Роман Полянский / фото: instagram.com, Алина Гросу

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Галина Безрук, прославившаяся благодаря сериалу "Домик на счастье", предпочла карьеру в РФ верности родной стране. Стало известно, как сейчас живет предательница Украины и что происходит в ее личной жизни.

Также украинский ведущий Тимур Мирошниченко вспомнил эпизод своей карьеры, связанный с путинистом Филиппом Киркоровым. Во время одной из репетиций с Ани Лорак Тимур оказался в неловкой ситуации с российским певцом Филиппом Киркоровым.

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

