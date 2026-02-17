У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

Читайте больше:
- Что происходит Alyona Alyona
- С какими симптомами борется артистка
Осенне-зимний период, как правило, не радует эпидемиологической ситуацией. Исключением не стал и этот сезон - сейчас "гуляет" грипп, подкосивший многих украинцев. Его жертвой стала и популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко).
В своем блоге в Threads артистка пожаловалась на ужасное самочувствие. Ее неприятно удивила сила и интенсивность симптомов болезни - сейчас ей больно даже дышать, хотя еще вчера она чувствовала себя прекрасно.
"Сегодня заболела этим гриппом, которым все болеют. Бронхит такой, что даже дышать больно. А вчера была как огурчик. Это с возрастом так косит? Или это какие-то новые прогрессирующие болезни? Не люблю болезни", - пишет Алена Алена.
В комментариях поклонники желают артистке скорейшего выздоровления, а также делятся своим опытом борьбы с гриппом.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео. Певицу шантажировали личными кадрами, которые злоумышленники засняли скрытно.
Также муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводе. Он сорвался к своей возлюбленной со службы, чтобы сделать ей романтический сюрприз.
Читайте также:
- Голливудская украинка Марина Мазепа выходит замуж - подробности
- Оказался под капельницей: что "заливает" в себя Цымбалюк перед выступлениями
- Ведущая 1+1 впервые полностью показала мужа
О персоне: Alyona Alyona
Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред