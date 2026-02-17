Укр
У Alyona Alyona проблемы со здоровьем - что происходит со звездой

Анна Подгорная
17 февраля 2026, 01:30
24
Алена Алена раскрыла детали своего плохого самочувствия.
Alyona Alyona
Alyona Alyona новости - артистка пожаловалась на плохое самочувствие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Читайте больше:

  • Что происходит Alyona Alyona
  • С какими симптомами борется артистка

Осенне-зимний период, как правило, не радует эпидемиологической ситуацией. Исключением не стал и этот сезон - сейчас "гуляет" грипп, подкосивший многих украинцев. Его жертвой стала и популярная рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко).

В своем блоге в Threads артистка пожаловалась на ужасное самочувствие. Ее неприятно удивила сила и интенсивность симптомов болезни - сейчас ей больно даже дышать, хотя еще вчера она чувствовала себя прекрасно.

видео дня

"Сегодня заболела этим гриппом, которым все болеют. Бронхит такой, что даже дышать больно. А вчера была как огурчик. Это с возрастом так косит? Или это какие-то новые прогрессирующие болезни? Не люблю болезни", - пишет Алена Алена.

Alyona Alyona о болезни
Alyona Alyona новости - артистка пожаловалась на плохое самочувствие / фото: threads.com/@alyona.alyona.official

В комментариях поклонники желают артистке скорейшего выздоровления, а также делятся своим опытом борьбы с гриппом.

Поклонники поддерживают Alyona Alyona
Поклонники поддерживают Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official
Поклонники поддерживают Alyona Alyona
Поклонники поддерживают Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official
Поклонники поддерживают Alyona Alyona
Поклонники поддерживают Alyona Alyona / threads.com/@alyona.alyona.official

