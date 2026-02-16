"История обороны города подходит к концу": враг продвигается на ключевом направлении

Противник накапливает силы и готовит дальнейшее продвижение к перешейку между городами.

https://glavred.info/front/istoriya-oborony-goroda-podhodit-k-koncu-vrag-prodvigaetsya-na-klyuchevom-napravlenii-10741355.html Ссылка скопирована

Украинские защитники отражают попытки противника проникнуть в Гришино / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

Российские войска захватили село Ровное

Наступление продолжается на соседнее Светлое

Происходят активные бои на западных окраинах Светлого

Российские войска продолжают наступательные действия в Донецкой области, усиливая давление на украинских защитников в районе Мирнограда. После захвата села Ровное оккупанты дожимают соседнее село Светлое.

По сообщению мониторингового проекта DeepState, в северной части Покровска фиксируются точки взлета БПЛА противника, а также происходит "затягивание пехоты в город. Одновременно с этим, враг пытается проникнуть в Гришино с северо-западных окраин Покровска".

видео дня

На западных окраинах Светлого уже наблюдается накопление сил противника и активные огневые контакты с украинскими бойцами. Кроме того, попытки просочиться в Гришино со стороны Котлиного блокируются и уничтожаются.

Что говорят аналитики

Аналитики отмечают, что "противник смог оккупировать населенный пункт Ровное и дожимает соседнее село Светлое. Закрепление в этом районе дает возможность противнику осуществлять накопление для дальнейшего продвижения в глубину перешейка между Покровском и Родинским, что увеличивает риск для остатков группировки Сил Обороны на окраинах Мирнограда".

При этом, по мнению экспертов, "история обороны города подходит к концу", поскольку Мирноград постепенно оказывается под контролем российских сил.

Мирноград / Инфографика: Главред

Какова сейчас ситуация на фронте — мнение военного

По мнению военного эксперта, российские войска в настоящее время существенно потеряли темп наступательных действий на фронте. Бригадный генерал, командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, объясняет это тем, что украинские подразделения сознательно создают условия, в которых дальнейшие атаки противника становятся малоэффективными.

"Цель Украины — лишить Россию возможности вести успешное наступление, что позволит вести переговоры с более выгодных позиций", — отмечает Билецкий.

Эксперт также отмечает, что российские войска возлагают надежды на зимний период для восстановления темпов атак.

"Сейчас их продвижение на большинстве участков фронта — самое медленное с 2022 года. Однако они надеются, что зима позволит возобновить "зеленую" тактику инфильтрации", — подчеркивает командир.

Ситуация на фронте — последние новости Украины

Как сообщал Главред, в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ заявили, что армия страны-агрессора России активизировала усилия по охвату Покровска и Мирнограда так называемыми "клешнями".

Также ситуация на Александровском направлении и в районе Гуляйполя остается сложной, однако Силы обороны Украины проводят результативные контратакующие, штурмовые действия. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Напомним, что спикер Сил обороны юга Владислав Волошин рассказывал, что на юге Украины российские войска сосредоточили значительные силы на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Украинские защитники ведут там активную маневренную оборону, уничтожая оккупантов и не позволяя им закрепиться на занятых позициях.

Читайте также:

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live — интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред