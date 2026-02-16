Укр
Старше "Титаника": во время ремонта дома женщина сделала неожиданное открытие

Kostya Ponomaryov
16 февраля 2026, 19:25
61
Во время реставрации старого коттеджа жительница Уэльса наткнулась на "капсулу времени" с украшением и газетами, напечатанными более века назад.
Женщина сделала неожиданное открытие в старом доме
Женщина сделала неожиданное открытие в старом доме / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Вы узнаете:

  • Какую неожиданную находку сделала хозяйка дома
  • Почему находку решили не продавать
  • Как отреагировали соцсети

Ремонт старых домов нередко приносит сюрпризы, но находка жительницы Уэльса по имени Сиан удивила не только пользователей соцсетей, но и опытных реставраторов.

Во время работ в викторианском коттедже 1880-х годов она обнаружила под лестницей скомканные газетные страницы, напечатанные более века назад. Своей находкой женщина поделилась в одном из своих видео в TikTok.

видео дня

Не мусор, а "капсула времени"

Под лестницей Сиан обнаружила старые газеты, которые, как выяснилось, использовались в качестве примитивной теплоизоляции для защиты от сквозняков.

Женщина призналась, что изначально приняла находку за строительный мусор, но все же решила проверить дату публикации.

Газеты оказались датированы 2 марта 1901 года. События, о которых писали происходили менее чем через два месяца после смерти королевы Виктории и за 11 лет до трагического рейса "Титаника".

Другие находки в старом доме

Газета оказалась не единственной находкой. Во время удаления цементной штукатурки Сиан обнаружила застрявшее в стене украшение.

Женщина нашла золотое кольцо во время ремонта дома
Женщина нашла золотое кольцо во время ремонта дома / Фото: tiktok.com/@cartrefcalon

После оценки у ювелира выяснилось, что это было кольцо из 9-каратного золота с бриллиантом весом 0,2 карата, сделанное в 1990-х годах.

Эксперт оценил украшение по весу в 54 фунта стерлингов (примерно 3175 гривен), однако продавать его хозяйка не планирует.

Реакция соцсетей

Видео быстро привлекло внимание пользователей. В комментариях многие делились собственными историями.

Одни восхищались атмосферой старого дома и неожиданными открытиями, другие шутили о том, какие тайны могут скрываться под полами и в стенах.

"Это так круто! Я бы, наверное, слишком отвлекся на это, чтобы продолжать ремонт", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал, что во время ремонта в старом британском доме начала XX века хозяина ждал неприятный сюрприз: стоило снять слой старых обоев, как на стене обнаружилось странное образование наподобие плесени.

Также мы писали, что обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

Смотрите видео о том, что женщина нашла в старом доме:

@cartrefcalon Welcome to my Welsh 1880s Victorian home renovation ?✨ From thick stone walls and original fireplaces to years of hidden stories beneath layers of plaster - this is a journey of bringing history back to life, not erasing it. Expect: Victorian features uncovered (and respected) Lime plaster, stonework & period details Honest renovation chaos ? A lot of dust… and a lot of love If you enjoy old Welsh homes, heritage renovations, and seeing the past slowly re-emerge - you’re in the right place. Nadolig bach o hanes, un wal ar y tro. ? (Follow along - it’s only just beginning.) #VictorianHome#WelshHome#RenovationTok#OldHouseTok#HomeRenovation♬ Dreams - yourmusic4ever?

TikTok

TikTok — популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

