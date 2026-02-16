Старше "Титаника": во время ремонта дома женщина сделала неожиданное открытие

Во время реставрации старого коттеджа жительница Уэльса наткнулась на "капсулу времени" с украшением и газетами, напечатанными более века назад.

Ремонт старых домов нередко приносит сюрпризы, но находка жительницы Уэльса по имени Сиан удивила не только пользователей соцсетей, но и опытных реставраторов.

Во время работ в викторианском коттедже 1880-х годов она обнаружила под лестницей скомканные газетные страницы, напечатанные более века назад. Своей находкой женщина поделилась в одном из своих видео в TikTok.

Не мусор, а "капсула времени"

Под лестницей Сиан обнаружила старые газеты, которые, как выяснилось, использовались в качестве примитивной теплоизоляции для защиты от сквозняков.

Женщина призналась, что изначально приняла находку за строительный мусор, но все же решила проверить дату публикации.

Газеты оказались датированы 2 марта 1901 года. События, о которых писали происходили менее чем через два месяца после смерти королевы Виктории и за 11 лет до трагического рейса "Титаника".

Другие находки в старом доме

Газета оказалась не единственной находкой. Во время удаления цементной штукатурки Сиан обнаружила застрявшее в стене украшение.

Женщина нашла золотое кольцо во время ремонта дома / Фото: tiktok.com/@cartrefcalon

После оценки у ювелира выяснилось, что это было кольцо из 9-каратного золота с бриллиантом весом 0,2 карата, сделанное в 1990-х годах.

Эксперт оценил украшение по весу в 54 фунта стерлингов (примерно 3175 гривен), однако продавать его хозяйка не планирует.

Реакция соцсетей

Видео быстро привлекло внимание пользователей. В комментариях многие делились собственными историями.

Одни восхищались атмосферой старого дома и неожиданными открытиями, другие шутили о том, какие тайны могут скрываться под полами и в стенах.

"Это так круто! Я бы, наверное, слишком отвлекся на это, чтобы продолжать ремонт", - написал один из пользователей.

Ранее Главред писал, что во время ремонта в старом британском доме начала XX века хозяина ждал неприятный сюрприз: стоило снять слой старых обоев, как на стене обнаружилось странное образование наподобие плесени.

Также мы писали, что обычный поход в благотворительный магазин обернулся для жительницы США неожиданной и крайне приятной находкой. Купленная за символическую сумму старая копилка скрывала внутри тысячи долларов наличными, чем вызвала бурное обсуждение в социальных сетях.

