Ремонт дома открыл настоящий клад: тайник в потолке принес шальные деньги

Алексей Тесля
19 января 2026, 23:59
27
Ремонт сам по себе часто становится источником сильного стресса, а в данном случае всё могло закончиться трагично.
Screenshot
Женщина нашла настоящий клад / Коллаж: Главред, фото: Reddit/coincollecting

Вы узнаете:

  • Ситуация приняла неожиданный оборот, когда супруги решили заглянуть внутрь упавшего контейнера
  • Вместо инструментов они обнаружили несколько пакетов, наполненных старыми серебряными монетами

Женщина из американского штата Пенсильвания едва не получила серьёзные травмы во время домашних работ, когда во время ремонта дома на неё неожиданно обрушился спрятанный под потолком массивный металлический контейнер с инструментами.

Происшествие случилось в доме супругов из Питтсбурга, которые занимались обновлением интерьера. Подробностями инцидента муж хозяйки поделился на платформе Reddit, где история быстро привлекла внимание пользователей.

видео дня

Как рассказал Фред Гаррисон, его жена случайно задела конструкцию в потолке, после чего скрытый там ящик сорвался и упал вниз. В этот момент пара демонтировала элементы старой дренажной системы. По счастливой случайности женщина не получила травм и отделалась лишь испугом.

Ремонт сам по себе часто становится источником сильного стресса, а в данном случае всё могло закончиться трагично. Однако ситуация приняла неожиданный оборот, когда супруги решили заглянуть внутрь упавшего контейнера. Вместо инструментов они обнаружили несколько пакетов, наполненных старыми серебряными монетами.

Позднее выяснилось, что в находке были сотни даймов, четвертаков и полудолларов, большинство из которых содержали высокий процент серебра — до 90%. После оценки и обсуждений с пользователями сети стало понятно, что коллекция может оцениваться в сумму от девяти до десяти тысяч долларов.

Хотя соблазн быстро продать находку был велик, владельцы решили не спешить с реализацией. По словам Гаррисона, они рассматривают монеты как долгосрочное вложение, поскольку стоимость серебра сейчас находится на высоком уровне и продолжает расти.

Невероятная история дома с сюрпризом

Пара Сэм Фрит и Бека Грейс недавно стала владельцами столетнего дома и с большим энтузиазмом принялась за его обновление. Однако уже через пару недель их ждал сюрприз, который, как они признаются, стал для них настоящей "находкой века". Когда супруги сняли старый ковровый настил в коридоре, под ним открылся великолепный паркет, уложенный ёлочкой и тянущийся по всей длине прохода.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её.

