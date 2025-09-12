Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

Для многих украинцев загадка, почему американцы не разуваются дома, но на это есть несколько причин.

https://glavred.info/life/pochemu-amerikancy-hodyat-po-domu-v-obuvi-neozhidannyy-otvet-10697393.html Ссылка скопирована

Американцы не видят смысла снимать обувь дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему жители США ходят в обуви дома

Действительно ли в США такие чистые дороги

В Украине в коридорах домов и квартир обычно есть отведенное место для обуви, ведь дома все привыкли ходить в сменной обуви, или, по крайней мере, носках. Однако в США все совсем по-другому.

Главред узнал, что большинство американцев дома постоянно ходят в обуви, которую надевают на улицу. На YouTube-канале Америка с украинским оттенком украинский блогер Ольга рассказала, почему американцы не разуваются.

видео дня

Действительно ли в США настолько чисто

Американцы утверждают, что им нет смысла снимать обувь дома, потому что она не пачкается. Ольга подтвердила, что действительно в США принято передвигаться в основном на авто, поэтому испачкать обувь почти невозможно.

К тому же, в Штатах почти нет открытого грунта, а если и есть - то он расположен ниже уровня обочины, поэтому задеть его ногами или поднять пыль машиной нереально.

Какие результаты показал эксперимент с белыми носками

Украинский блогер проверила, насколько чистый асфальт в частном секторе одного из населенных пунктов штата Северная Каролина. Ольга прошлась в белых носках по тротуару и они остались чистыми.

Смотрите видео о том, почему американцы не разуваются дома:

Больше новостей:

Об источнике: Америка с украинским оттенком Америка с украинским оттенком - YouTube-канал начинающего украинского блогера Ольги, которая вместе с сыном в 2023 году приехала в США и вышла замуж за мужа американца. Ольга рассказывает об интересных различиях в культурах и особенностях американских традиций и повседневной жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред