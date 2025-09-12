Почему американцы ходят по дому в обуви: неожиданный ответ

Вы узнаете:
В Украине в коридорах домов и квартир обычно есть отведенное место для обуви, ведь дома все привыкли ходить в сменной обуви, или, по крайней мере, носках. Однако в США все совсем по-другому.
Главред узнал, что большинство американцев дома постоянно ходят в обуви, которую надевают на улицу. На YouTube-канале Америка с украинским оттенком украинский блогер Ольга рассказала, почему американцы не разуваются.
Действительно ли в США настолько чисто
Американцы утверждают, что им нет смысла снимать обувь дома, потому что она не пачкается. Ольга подтвердила, что действительно в США принято передвигаться в основном на авто, поэтому испачкать обувь почти невозможно.
К тому же, в Штатах почти нет открытого грунта, а если и есть - то он расположен ниже уровня обочины, поэтому задеть его ногами или поднять пыль машиной нереально.
Какие результаты показал эксперимент с белыми носками
Украинский блогер проверила, насколько чистый асфальт в частном секторе одного из населенных пунктов штата Северная Каролина. Ольга прошлась в белых носках по тротуару и они остались чистыми.
Смотрите видео о том, почему американцы не разуваются дома:
Об источнике: Америка с украинским оттенком
Америка с украинским оттенком - YouTube-канал начинающего украинского блогера Ольги, которая вместе с сыном в 2023 году приехала в США и вышла замуж за мужа американца. Ольга рассказывает об интересных различиях в культурах и особенностях американских традиций и повседневной жизни.
