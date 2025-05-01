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Можно ли снимать обувь в самолете: ошибаются даже опытные путешественники

Марина Фурман
1 мая 2025, 16:17
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Несмотря на то, что перелет бывает утомительный и долгий, все же важно соблюдать правила этикета.
самолет, обувь
Правила этикета в самолете / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В каких случаях можно снимать обувь на борту самолета
  • Кому категорически стюардессы запрещают снимать кроссовки

Самолет - один из самых удобных и быстрых способов передвижения, когда нужно преодолеть большие расстояния. Однако важно помнить, что перелет это не только часть путешествия, но и ряд правил, этикета о которых не стоит забывать пассажирам. Главред узнал, можно ли снимать обувь на борту самолета, когда перелет долгий и утомительный.

Эксперт по этикету в интервью New Zealand Herald рассказала, что есть только один случай, когда можно снимать обувь в самолете. Речь идет о продолжительности перелета.

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Если полет длится более четырех часов, то пассажиры могут снять обувь на борту самолета. При этом эксперт отмечает, если вы снимаете обувь в самолете, позаботьтесь, чтобы от ног не было неприятного запаха. Также важно, чтобы ноги были в носках, ведь босые ноги демонстрировать невежливо.

Однако, существуют исключения, когда обувь нельзя снимать в самолете даже на длинных дистанциях. Это касается пассажиров, которые сидят в ряду возле аварийного выхода.

"Вы решили взять на себя ответственность за то, чтобы спокойно и быстро быть готовыми оказать помощь. Нет времени на поиск обуви, развязывание шнурков и обувание", - объяснила эксперт.

Кроме того, стюардессы предупреждают, что пол на борту может быть не идеально чистым, поэтому лучше все же обувь не снимать.

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Что такое этикет

Термин "этикет" имеет французские корни (étiquette - этикетка, надпись).

По сути это свод норм и правил поведения человека в обществе, нормы тактичности и вежливости.

Знание или незнание этикета свидетельствует об общем культурном уровне, воспитанности и образованности человека и об отношении его к себе и окружающим.

Виды этикета:

  • государственный (придворный);
  • дипломатический;
  • военный;
  • религиозный;
  • общегражданский.

Общегражданский этикет имеет несколько подвидов: деловой, светский, столовый, обрядовый и т.д.. Столовый этикет является одним из важнейших.

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