Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

Россия временно остановила работу трех аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников.

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В Москве и области приостановили взлеты и посадки из-за угрозы с воздуха / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

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В Москве заявили об атаке дронов

Временно остановили работу трех аэропортов столицы РФ

Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на российскую столицу. Из-за угрозы временно приостановлена работа нескольких аэропортов. Об этом информируют российские СМИ.

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Около 16:50 Росавиация объявила о введении ограничений на взлет и посадку самолетов в московском авиационном узле. Ограничения коснулись аэропортов:

"Внуково",

"Домодедово",

"Жуковский".

По словам Собянина, российская система противовоздушной обороны уничтожила один из беспилотников, который направлялся в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы:

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.

Впоследствии мэр заявил о сбитии еще двух дронов, а около 17:50 сообщил о четвертом нейтрализованном аппарате:

"Было сбито еще два беспилотника, летевших на Москву", - сообщил он.

Дрон Лютый / Инфографика Главред

Кроме того, аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за ситуации в московских аэропортах.

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Как сообщал Главред, вчера, 23 мая, дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы. Липецкий завод "Энергия" является поставщиком Министерства обороны России.

Кроме того, в ночь на 25 мая российская ПВО обстреляла собственный военный самолет. Стоит отметить, что именно в это время в Твери РФ жаловались на атаку дронов.

Кроме этого, 21 мая в России жаловались на атаку беспилотников на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о трех сбитых дронах и заявил, то всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.

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