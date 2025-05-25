Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

О главном:
- В Москве заявили об атаке дронов
- Временно остановили работу трех аэропортов столицы РФ
- Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на российскую столицу. Из-за угрозы временно приостановлена работа нескольких аэропортов. Об этом информируют российские СМИ.
Около 16:50 Росавиация объявила о введении ограничений на взлет и посадку самолетов в московском авиационном узле. Ограничения коснулись аэропортов:
- "Внуково",
- "Домодедово",
- "Жуковский".
По словам Собянина, российская система противовоздушной обороны уничтожила один из беспилотников, который направлялся в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы:
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.
Впоследствии мэр заявил о сбитии еще двух дронов, а около 17:50 сообщил о четвертом нейтрализованном аппарате:
"Было сбито еще два беспилотника, летевших на Москву", - сообщил он.
Кроме того, аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за ситуации в московских аэропортах.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, вчера, 23 мая, дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы. Липецкий завод "Энергия" является поставщиком Министерства обороны России.
Кроме того, в ночь на 25 мая российская ПВО обстреляла собственный военный самолет. Стоит отметить, что именно в это время в Твери РФ жаловались на атаку дронов.
Кроме этого, 21 мая в России жаловались на атаку беспилотников на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о трех сбитых дронах и заявил, то всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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