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Воздушная тревога для Кремля: что известно о новой атаке на Москву

Руслан Иваненко
25 мая 2025, 20:02
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Россия временно остановила работу трех аэропортов из-за угрозы атаки беспилотников.
Беспилотник, летательные аппараты
В Москве и области приостановили взлеты и посадки из-за угрозы с воздуха / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

О главном:

  • В Москве заявили об атаке дронов
  • Временно остановили работу трех аэропортов столицы РФ
  • Росавиация ввела ограничения на взлет и посадку самолетов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке беспилотников на российскую столицу. Из-за угрозы временно приостановлена работа нескольких аэропортов. Об этом информируют российские СМИ.

видео дня

Около 16:50 Росавиация объявила о введении ограничений на взлет и посадку самолетов в московском авиационном узле. Ограничения коснулись аэропортов:

  • "Внуково",
  • "Домодедово",
  • "Жуковский".

По словам Собянина, российская система противовоздушной обороны уничтожила один из беспилотников, который направлялся в сторону города. На месте падения обломков работают экстренные службы:

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - отметил он.

Впоследствии мэр заявил о сбитии еще двух дронов, а около 17:50 сообщил о четвертом нейтрализованном аппарате:

"Было сбито еще два беспилотника, летевших на Москву", - сообщил он.

Лютый
Дрон Лютый / Инфографика Главред

Кроме того, аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге предупредил пассажиров о возможных изменениях в расписании рейсов из-за ситуации в московских аэропортах.

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, вчера, 23 мая, дроны атаковали завод, который производит аккумуляторы. Липецкий завод "Энергия" является поставщиком Министерства обороны России.

Кроме того, в ночь на 25 мая российская ПВО обстреляла собственный военный самолет. Стоит отметить, что именно в это время в Твери РФ жаловались на атаку дронов.

Кроме этого, 21 мая в России жаловались на атаку беспилотников на Москву. Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о трех сбитых дронах и заявил, то всего в течение дня над Московской областью якобы было уничтожено 27 беспилотников.

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Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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