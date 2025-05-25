Спутали с дроном: российская ПВО накрыла 'дружественным огнем' свой самолет

На территории Российской Федерации этой ночью было неспокойно.

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В Твери БПЛА атаковали военный аэродром / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вкратце:

Этой ночью в Твери РФ жаловались на атаку дронов

Российские зенитчики спутали дрон с самолетом и пытались сбить собственное судно

В ночь на 25 мая российская ПВО обстреляла собственный военный самолет. Стоит отметить, что именно в это время в Твери РФ жаловались на атаку дронов. Об этом сообщает Defense Express.

В материале говорится, что в российских соцсетях начала распространяться информация о вероятном сбитии стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 над территорией РФ. Однако видео, которое появилось позже, опровергло эту версию.

видео дня

На видео видно, как российские зенитчики стреляют по самолету над городом Тверь. Форма воздушного судна не похожа на Ту-160. Вероятно, это был военный транспортник - возможно, Ту-134 или Ту-154.

В частности, в Twitter-аккаунте Evergreen Intel указано, что это был Ту-134АК с бортовым номером RA-65996, который принадлежит ВКС РФ и взлетел с военного аэродрома "Мигалово" в окрестностях Твери.

Самолеты Ту, которыми россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Инцидент совпал с атакой дронов-камикадзе на регион. По сообщениям местных тг-каналов, взрывы в Твери начались примерно с 02:30 ночи. В частности, как признал губернатор Тверской области, дроны летели в направлении микрорайона Мигалово на окраине города, где расположен одноименный военный аэродром.

Поэтому, вероятно, российская ПВО приняла собственный самолет за "странный дрон" и открыла огонь. Впрочем, судя по кадрам, ракеты все же не достигли цели - самолет сумел уклониться от удара.

Как россияне обстреливали свой самолет - смотрите видео:

Падение российских самолетов - новости по теме

Как писал Главред, в Орловской области России произошла авиационная катастрофа. По предварительным данным, речь идет о падении многоцелевого вертолета типа Ми-8. По данным российских СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Нарышкино, что в Урицком районе.

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Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма.

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