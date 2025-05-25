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Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

Марина Фурман
25 мая 2025, 12:00
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На территории Российской Федерации этой ночью было неспокойно.
самолет РФ, ПВО
В Твери БПЛА атаковали военный аэродром / Коллаж: Главред, фото: Википедия

Вкратце:

  • Этой ночью в Твери РФ жаловались на атаку дронов
  • Российские зенитчики спутали дрон с самолетом и пытались сбить собственное судно

В ночь на 25 мая российская ПВО обстреляла собственный военный самолет. Стоит отметить, что именно в это время в Твери РФ жаловались на атаку дронов. Об этом сообщает Defense Express.

В материале говорится, что в российских соцсетях начала распространяться информация о вероятном сбитии стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 над территорией РФ. Однако видео, которое появилось позже, опровергло эту версию.

видео дня

На видео видно, как российские зенитчики стреляют по самолету над городом Тверь. Форма воздушного судна не похожа на Ту-160. Вероятно, это был военный транспортник - возможно, Ту-134 или Ту-154.

В частности, в Twitter-аккаунте Evergreen Intel указано, что это был Ту-134АК с бортовым номером RA-65996, который принадлежит ВКС РФ и взлетел с военного аэродрома "Мигалово" в окрестностях Твери.

Ту, Ту160, Ту95, Ту22, Ту-160, Ту-95, Ту-22, Ту инфографика
Самолеты Ту, которыми россия обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Инцидент совпал с атакой дронов-камикадзе на регион. По сообщениям местных тг-каналов, взрывы в Твери начались примерно с 02:30 ночи. В частности, как признал губернатор Тверской области, дроны летели в направлении микрорайона Мигалово на окраине города, где расположен одноименный военный аэродром.

Поэтому, вероятно, российская ПВО приняла собственный самолет за "странный дрон" и открыла огонь. Впрочем, судя по кадрам, ракеты все же не достигли цели - самолет сумел уклониться от удара.

Как россияне обстреливали свой самолет - смотрите видео:

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла 'дружественным огнем' свой самолет

Падение российских самолетов - новости по теме

Как писал Главред, в Орловской области России произошла авиационная катастрофа. По предварительным данным, речь идет о падении многоцелевого вертолета типа Ми-8. По данным российских СМИ, инцидент произошел вблизи населенного пункта Нарышкино, что в Урицком районе.

Спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма.

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Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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ПВО Ту-160 Ту-154 атака дронов
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