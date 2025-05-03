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ВСУ "отминусовали" второй за сутки российский самолет в Крыму - Зеленский

Руслана Заклинская
3 мая 2025, 22:21
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Силы обороны уничтожили два вражеских самолета за день, а также российские склады боеприпасов.
ВСУ 'отминусовали' второй за сутки российский самолет в Крыму - Зеленский
ВСУ сбили еще один самолет РФ в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

  • ВСУ уничтожили два российских самолета за сутки

  • Второй самолет РФ ликвидировали в Крыму

    видео дня

  • Также уничтожены военные склады РФ

Украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады", - заявил он.

Глава государства поблагодарил каждого нашего воина за их храбрость, выдержку и преданность. Отдельно он отметил подразделения, которые постоянно работают над усилением дальнобойных возможностей украинской армии - как в воздухе, так и на море.

"Блестяще было сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона - доказательство украинских возможностей", - прокомментировал Зеленский ликвидацию российского Су-30 с помощью водного дрона Magura.

Также президент рассказал, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Интенсивность российских атак, в частности массированных ударов дронами и авиацией, свидетельствует лишь об одном - "российское желание и дальше воевать".

"Каждый, кто работает ради того, чтобы Украина могла отбиваться от оккупанта, каждый, кто разрабатывает и внедряет для Украины новые технологические возможности, - всем вам я благодарю. Спасибо и тем, кто в мире с нами, с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

дрон Magura инфографика
Морской дрон Magura V5 / Инфографика: Главред

Ликвидация российского Су-30 морским дроном - что известно

Напомним, украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-30 над Черным морем с помощью беспилотного морского аппарата с зенитной ракетой. Су-30 направлялся в Новороссийск, но был сбит, когда пытался уничтожить украинский катер.

Как сообщал Главред, спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 совместно с СБУ и Силами обороны впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura. Самолет стоимостью около $50 млн был сбит ракетой с дрона и упал в море.

Военный эксперт Андрей Крамаров назвал уничтожение Су-30 морским дроном Magura с ракетой Р-73 не просто историческим, а выдающимся событием. По его словам, это прорыв для украинской оборонки: ракету, предназначенную для авиации, впервые успешно применили с морского дрона.

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Морской дрон Magura V5 - что о нем известно

Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.

В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.

Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.

1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

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