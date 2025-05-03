ВСУ 'отминусовали' второй за сутки российский самолет в Крыму - Зеленский

Силы обороны уничтожили два вражеских самолета за день, а также российские склады боеприпасов.

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ВСУ сбили еще один самолет РФ в Крыму / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, Минобороны РФ

Ключевые тезисы Зеленского:

ВСУ уничтожили два российских самолета за сутки

Второй самолет РФ ликвидировали в Крыму видео дня

Также уничтожены военные склады РФ

Украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Очень метко наша армия провела операцию по военным объектам на территории Крыма: минус еще один, второй российский самолет за сутки. Также уничтожены военные склады", - заявил он.

Глава государства поблагодарил каждого нашего воина за их храбрость, выдержку и преданность. Отдельно он отметил подразделения, которые постоянно работают над усилением дальнобойных возможностей украинской армии - как в воздухе, так и на море.

"Блестяще было сбитие российского военного самолета с нашего морского дрона - доказательство украинских возможностей", - прокомментировал Зеленский ликвидацию российского Су-30 с помощью водного дрона Magura.

Также президент рассказал, что ситуация на фронте остается крайне напряженной. Интенсивность российских атак, в частности массированных ударов дронами и авиацией, свидетельствует лишь об одном - "российское желание и дальше воевать".

"Каждый, кто работает ради того, чтобы Украина могла отбиваться от оккупанта, каждый, кто разрабатывает и внедряет для Украины новые технологические возможности, - всем вам я благодарю. Спасибо и тем, кто в мире с нами, с Украиной", - подчеркнул Зеленский.

Морской дрон Magura V5 / Инфографика: Главред

Ликвидация российского Су-30 морским дроном - что известно

Напомним, украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-30 над Черным морем с помощью беспилотного морского аппарата с зенитной ракетой. Су-30 направлялся в Новороссийск, но был сбит, когда пытался уничтожить украинский катер.

Как сообщал Главред, спецподразделение ГУР МО Украины Group 13 совместно с СБУ и Силами обороны впервые в мире уничтожило российский Су-30 морским дроном Magura. Самолет стоимостью около $50 млн был сбит ракетой с дрона и упал в море.

Военный эксперт Андрей Крамаров назвал уничтожение Су-30 морским дроном Magura с ракетой Р-73 не просто историческим, а выдающимся событием. По его словам, это прорыв для украинской оборонки: ракету, предназначенную для авиации, впервые успешно применили с морского дрона.

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Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) - украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 года шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер Ивановец. В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 года в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен с помощью ударных морских дронов Magura V5.

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