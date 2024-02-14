Magura уничтожила "Цезаря": в ГУР раскрыли подробности атаки на корабль РФ в Крыму

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

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Разведчики потопили большой десантный корабль ЧФ РФ / Коллаж: Главред, фото: ВМФ РФ, скриншот

В среду, 14 февраля 2024 года, Главное управление разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины уничтожили большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота государства-агрессора России.

Успешную миссию осуществили спецназовцы Группы 13 ГУР МО Украины, сообщает пресс-служба ГУР.

"Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5 у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка", - говорится в сообщении.

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В итоге Цезарь Куников получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Поисково-спасательная операция окупантов успеха не имела.

"Символично, что русский офицер, имя которого назвали корабль, был убит ровно 81 год назад", - добавили в ГУР.

Большой десантный корабль Цезарь Куников проекта 775 – один из новейших российских судов. Мог вмещать 87 членов экипажа на борту. Использовался Россией во время войн против Грузии, Сирии и Украины.

Смотрите видео - Разведчики показали, как потопили российский БДК "Цезарь Куников":

Справка. Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия.

В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км.

Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению.

1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов.

В Крыму уничтожен БДК Цезарь Куников

14 февраля в Крыму прогремели взрывы. Их слышали жители Ялты, Мисхора и Алупки. Очевидцы сообщали об ударе по российскому большому десантному кораблю, который затонул. Также были зафиксированы полеты вертолетов Ми-8 и Ка-27. Предположительно, авиация взлетала с целью проведения поисково-спасательной операции.

Позже источники Украинской правды в ГУР заявили об уничтожении дронами БДК РФ Цезарь Куников в акватории Черного моря. Также в разведке подтвердили, что корабль затонул. По предварительным данным, никто из экипажа не спасся.

"Судя по всему, никто не спасся, потому что пробоина была большая и все произошло очень быстро", - подчеркнули в разведке.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально подтвердил уничтожение большого десантного корабля оккупационных войск России в Черном море в оккупированном Крыму. БДК уничтожен бойцами ВСУ совместно с подразделениями Главного управления разведки Минобороны.

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