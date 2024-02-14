Бойцы ГУР подбили БДК Цезарь Кунинов в Крыму, корабль затонул – УП

Бойцы Главного управления Минобороны Украины рано утром 14 февраля нанесли удары дронами по большому десантному кораблю российских оккупантов Цезарь Куников в акватории Черного моря в захваченном Крыму. Корабль затонул.
Как сообщает Украинская правда, информацию о сокрушительном ударе по военному кораблю РФ в Крыму в ГУР уже подтвердили.
"Источники сообщили, что это была операция ГУР, в результате атаки БДК "Цезарь Куников" затонул", - указано в сообщении.видео дня
Реакция Минобороны РФ
У оккупантов Шойгу традиционно заявили, что российские войска, дескать, отбили все атаки.
"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (2 БпЛА) и Воронежской (1 БпЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", - сообщило вражеское ведомство.
"Черноморский флот некомпетентен"
Популярный у оккупантов ресурс "Рыбарь" подтвердил удар по БДК и обвинил командование РФ в некомпетентности.
"Не хотелось бы лить воду на мельницу противника, но раз за разом Черноморский флот оказывается некомпетентен и не в состоянии отражать нападения со стороны украинских формирований… Обвешать корабль мешками с песком, а на них сверху — МОНки с детонаторами направленного действия — это очень эффективная борьба против БЭКов, да".
Новость дополняется