В Крыму прогремели взрывы: поражен десантный корабль войск РФ – соцсети

В среду утром, 14 февраля, в Ялте, Мисхоре и Алупке в оккупированном Крыму было слышно 5 взрывов. Вероятно, был атакован большой десантный корабль российских войск. Есть информация, что корабль затонул.
Как сообщает мониторинговая группа Крымский ветер, подписчики рассказали, что рано утром в Ялте, Мисхоре и Алупке было слышно пять взрывов.
Как утверждают местные жители, сначала они увидели вспышки в море, а потом прогремели взрывы. В Алупке из-за взрывной волны открывались окна.
Один из подписчиков заявил, что в районе Симеиза были слышны пулеметные очереди.
Где прогремели взрывы
По данным наблюдателей, взрывы прогремели в 5:04 по киевскому времени. Предположительно, в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было.
БДК России мог затонуть
Также сообщается, что после взрывов затонул большой десантный корабль российских оккупантов.
"Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна. Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", - информирует группа.
В районе взрывов летают два Ми-8.
"Подписчики сообщают, что уже два вертолета Ми-8 летают низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно", - указано в сообщении.
Возможно, началась поисково-спасательная операция.
Американский БПЛА-разведчик наблюдает за ситуацией
Сообщается, что БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 ведет наблюдение за морским боем. Он взлетел с базы НАТО и изучает ситуацию.
"За морским боем у берегов Крыма наблюдает американский БПЛА-разведчик. По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведке над Черным морем на удалении 100-120 км от берегов Крыма. Задача такого БПЛА – вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как ВС россии реагируют на боевые ситуации", - отмечают наблюдатели.
Удары по кораблям РФ в Крыму
Силы обороны Украины в ночь на 26 декабря прошлого года уничтожили российский большой десантный корабль Новочеркасск. Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
4 января прогремели взрывы в Евпатории и Севастополе. Оккупанты перекрывали Крымский мост. ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма.
5 января армия Украины ударила по аэродрому Саки, сообщил командующий ВС Николай Олещук. Удар пришелся по пункту управления врага.
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