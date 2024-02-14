В Крыму прогремели взрывы: поражен десантный корабль войск РФ – соцсети

Два вертолета Ми-8 летают в районе взрывов, возможно идет поисково-спасательная операция на месте поражения российского большого десантного корабля.

https://glavred.info/ukraine/v-krymu-progremeli-vzryvy-porazhen-desantnyy-korabl-voysk-rf-socseti-10541570.html Ссылка скопирована

В захваченном Россией Крыму мог быть поражен БДК оккупантов / Скриншот соцсети

В среду утром, 14 февраля, в Ялте, Мисхоре и Алупке в оккупированном Крыму было слышно 5 взрывов. Вероятно, был атакован большой десантный корабль российских войск. Есть информация, что корабль затонул.

Как сообщает мониторинговая группа Крымский ветер, подписчики рассказали, что рано утром в Ялте, Мисхоре и Алупке было слышно пять взрывов.

Как утверждают местные жители, сначала они увидели вспышки в море, а потом прогремели взрывы. В Алупке из-за взрывной волны открывались окна.

видео дня

Один из подписчиков заявил, что в районе Симеиза были слышны пулеметные очереди.

Где прогремели взрывы

По данным наблюдателей, взрывы прогремели в 5:04 по киевскому времени. Предположительно, в районе Мисхора. Звуков пусков ракет не было.

Взрывы прогремели, вероятно, в районе Мисхора / Крымский ветер

БДК России мог затонуть

Также сообщается, что после взрывов затонул большой десантный корабль российских оккупантов.

"Снова взрыв в море, напротив поселка Кацивели, сильная ударная волна. Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "утопающего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видна подводная лодка", - информирует группа.

В районе взрывов летают два Ми-8.

"Подписчики сообщают, что уже два вертолета Ми-8 летают низко над морем вдоль берега от Алупки в сторону Кацивели и обратно", - указано в сообщении.

Возможно, началась поисково-спасательная операция.

Американский БПЛА-разведчик наблюдает за ситуацией

Сообщается, что БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 ведет наблюдение за морским боем. Он взлетел с базы НАТО и изучает ситуацию.

"За морским боем у берегов Крыма наблюдает американский БПЛА-разведчик. По данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, БПЛА Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии и ведет разведке над Черным морем на удалении 100-120 км от берегов Крыма. Задача такого БПЛА – вскрытие районов ПВО и сбор данных о том, как ВС россии реагируют на боевые ситуации", - отмечают наблюдатели.

БПЛА-разведчик НАТО следит за ситуацией с кораблем РФ / Flightradar

Удары по кораблям РФ в Крыму

Силы обороны Украины в ночь на 26 декабря прошлого года уничтожили российский большой десантный корабль Новочеркасск. Информацию подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

4 января прогремели взрывы в Евпатории и Севастополе. Оккупанты перекрывали Крымский мост. ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма.

5 января армия Украины ударила по аэродрому Саки, сообщил командующий ВС Николай Олещук. Удар пришелся по пункту управления врага.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.