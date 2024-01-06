ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма: партизаны раскрыли подробности

Силы обороны Украины в оккупированной Евпатории поразили два важных военных объекта российских захватчиков, рассказали партизаны движения Атеш.

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Силы обороны Украины 4 января нанесли результативный удар по войскам РФ в Евпатории / Коллаж: Главред, фото: DeepState, УНИАН

В ходе удара ВСУ по оккупантам России в захваченной Евпатории были поражены радиолокационная станция врага и пункт управления с защищенным каналом связи с Кремлем, который координировал противовоздушную оборону россиян по всему Крыму. Об этом заявили в Центре национального сопротивления при Силах специальных операций.

Как сообщили в ЦНС, партизаны Атеш провели дополнительные разведывательные мероприятия удара Сил обороны по вражеским объектам вблизи Евпатории.

В результате ракетного удара ВСУ были поражены ключевые объекты оккупантов.

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"Движение крымских партизан "Атеш" провело доразведку удара Сил обороны Украины в воинской части вблизи Евпатории, по которой 4 января нанесли ракетный удар, и передали информацию СОУ. По данным местных агентов кроме самой станции был поражен пункт управления, который отвечал за защищенный канал связи с Кремлем, и в том числе за координирование ПВО всего полуострова", - подчеркивается в сообщении.

Взрывы в Крыму 4 января

В четверг, 4 января, в Евпатории и Севастополе прогремели взрывы. Оккупанты были вынуждены перекрыть Крымский мост. Одна из ракет попала в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе.

В ВСУ подтвердили результативный удар по командному пункту войск РФ в Севастополе. Командующий Воздушными силами Николай Олещук поблагодарил пилотов и всех, кто причастен к операции, за "безупречную боевую работу".

Позже появились новые детали ракетного удара ВСУ по Крыму. Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что "нанесено серьезное повреждение системы защиты на крымском полуострове". Россиянам теперь придется ее переформатировать.

В Сети сообщали о поражении в Крыму вражеских систем ПВО и РЭБ и ликвидации российских офицеров и спецназовцев. Также указывалось об ударе по объектам оккупантов РФ в Сакском районе.

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