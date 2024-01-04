В Крыму - взрывы и столбы дыма: оккупанты жалуются на массированную ракетную атаку

Вечером, 4 января, в оккупированном РФ Крыму прогремели мощные взрывы. Судя по опубликованным кадрам в сети, над полуостровом виднеется не один столп дыма. Сотрудничающие с Кремлем "власти" сообщают о работе ПВО в Севастополе, а Минобороны РФ отчитывается об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.
Взрывы в Крыму 4 января
О мощных взрывах в городе сегодня вечером сообщили ряд подконтрольных Москве пабликов. В то же время украинский Telegram "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков среди местных отмечает, что взрывы раздавались в районе Евпатории и Юхариной балки (Севастополь).
На видео крымчанин сообщает, что одну ракету российской ПВО удалось перехватить, а вторая якобы попала по воинской части оккупантов.
"Пролетела ракета... Рядом ПВО отработала. Одну цель сбили сверху, а другая все-таки попала... Что это у нас... район "5-го км". Капец", - делится очевидец произошедшего.
Взрывы в Севастополе 4 января - смотрите видео:
Оккупанты трубят о "работе ПВО" и жалуются на атаку ВСУ
Российские коллаборанты перекрыли проезд по Крымскому мосту и задействовали "маскировку" в районе Северной бухты, пишет ТАСС.
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев, тем временем, пишет об "отражении" оккупантами "большого количества воздушных целей".
А Минобороны страны-агрессора РФ утверждает, что российская ПВО якобы уничтожила 10 "украинских ракет" над Крымским полуостровом.
Что происходит в Крыму
Буквально пару дней назад, 2 января, в Крыму прогремели новые мощные взрывы. В сети писали о "прилетах" по аэродрому Бельбек. Это - основной аэродром россиян, который ВКС РФ используют для атак по материковой Украине.
В частности, с аэродромов в Крыму взлетают "Шахеды" и баллистические ракеты "Искандер", объяснял спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Взрывы в Крыму также отгремели 26 и 30 декабря 2023 года. Во время атаки ВСУ 26 декабря в порту Феодосии был уничтожен БДК российского флота "Новочеркасск", скорее всего, перевозивший боеприпасы южной группировке оккупантов.
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