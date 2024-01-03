Там большое количество самолетов: в ВСУ прокомментировали взрывы на аэродроме Бельбек

По словам представителя Воздушных сил, россияне используют аэродром Бельбек для нанесения ракетных и дроновых ударов по югу Украины.

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В ВСУ прокомментировали взрывы на аэродроме Бельбек в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

2 января во временно оккупированном Россией Крыму раздавались взрывы. Как отметили местные телеграм-каналы, вероятно был нанесен удар по аэродрому Бельбек. В то же время, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что данный аэродром является основной авиационной базой противника, которую используют для нападения на Украину. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

По его словам с аэродромов оккупированного Крыма, в частности Бельбека и Джанкое, взлетают "Шахеды" и баллистические ракеты "Искандер", которые враг использует для обстрела юга Украины.

"Поражение российских аэродромов, авиационной техники, которая там стоит, это очень хорошо, ведь это несколько уменьшает возможности России в воздушном пространстве акватории обоих (Черного и Азовского) морей. Уменьшает, но не прекращает", – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ. видео дня

Он добавил, что на южном направлении, между островом Змеиный и аэродромом Бельбек, зафиксировано значительное количество авиационной техники оккупантов. Эта область постоянно патрулируется самолетами Су-30, Су-27 или МиГ-29. также в Азовском море активно действует ретранслятор Ил-22 или воздушный радар А-50.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что нужно массимально наносить удары по российским аэродромам и базам, уничтожая технику противника.

"Уничтожать надо и в воздухе, и на земле. Если есть малейшая возможность бить по российским базам, это нужно делать. Эти операции успешно проводятся Вооруженными силами и военно-воздушными силами вместе со Службой безопасности, Главным разведывательным управлением. Они наносят врагу болезненные потери, уничтожая самолеты, авиационную технику, инфраструктуру, а также средства противовоздушной бороны противника", – отметил Юрий Игнат.

Взрывы в Крыму

Утром 30 декабря во временно оккупированном Севастополе произошел мощный взрыв.

26 декабря Силами обороны Украины было уничтожен большой десантный корабль "Новочеркасск" в порту оккупированного Феодосии. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

Также, в результате взрыва десантного корабля "Новочеркасск" 26 декабря еще одно российское судно пострадало в порту оккупированного РФ Феодосии.

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