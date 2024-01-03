"Киев остается целью №1 для агрессора": начальник КГВА сказал, почему РФ изменила тактику атак

Захватчики хотят устроить блэкаут, заставить киевлян сидеть без света, тепла, воды и газа, чтобы вызвать панику в Киеве и во всей Украине.

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Глава КГГА рассказал, почему РФ изменила тактику атак на Киев/ коллаж: Главред, фото: Facebook Сергей Попко, КМВА

Российские оккупанты изменили тактику ударов по Киеву. Массированный удар по столице Украины 2 января российские захватчики провели в светлое время суток и с применением большого арсенала воздушного вооружения.

Таким образом страна-агрессор Россия пытается, в частности, устроить блэкаут, заставить киевлян сидеть без света, тепла, воды и газа, чтобы вызвать панику в Киеве и во всей Украине. Об этом сказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью сайту ТСН.uа.

"Массированные обстрелы с применением большого арсенала воздушного вооружения – это новая тактика врага. Но цель не изменилась. С начала полномасштабного вторжения Киев был и остается целью №1 для агрессора. Разрушить город, его инфраструктуру и жилые дома. Попытаться устроить нам блэкаут – без света, тепла, воды и газа. Убить, покалечить жильцов. Загнать террором киевлян в состояние паники и отчаяния. Такие у оккупантов цели", – отметил Попко. видео дня

Он подчеркнул: российские захватчики надеются, что сломав столицу Украины, они сломят моральных дух и сопротивление всего украинского государства.

Также глава КМВА отметил, что оккупанты большим нашествием ракет и дронов даже в светлое время суток хотят показать свою власть и свое превосходство. При этом оккупанты пытаются показать это как Украине, так и всему цивилизованному миру.

"Но оккупанты до сих пор не осознали, что у украинцев самое главное – это наш дух. Его не убить ни одной ракетой. Несмотря даже на такие жестокие воздушные удары, Киев будет жить и работать для фронта. Работать для нашей Победы. Потому что это одна единственная цель всех украинцев", – подчеркнул глава КМВА.

В то же время он призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги, спускаться в укрытия и убеждать своих близких собственным примером, что нужно заботиться о безопасности.

"Как бы отлично ни работала наша противовоздушная оборона, все должны быть в укрытиях. И не ведитесь на панические настроения и враждебное ИПСО (информационно-психологические спецоперации – ред.). Мы отбили наступление на Киев в начале 2022-го года. Мы нарастили средства ПВО. Мы становимся сильнее. И должны быть еще сильнее. Духовно в первую очередь. Врагу нас не сломать", – отметил Попко.

Массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января

В результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову 2 января было ранены 130 человек, по меньшей мере пятеро погибли – по двое в Киеве и Киевской области, еще одна – в Харькове.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силы ПВО сбили 10 "Кинжалов", 62 крылатые ракеты и 35 "Шахедов". По его словам, были атакованы гражданская и критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты. Основное направление удара – столица Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине. Он подчеркнул, что Украине необходимо оружие для защиты городов от российских атак.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку. Он подчеркнул, что РФ ответит за каждую забранную жизнь.

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