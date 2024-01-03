Конец войны в 2024 году: генерал рассказал о главных целях для России

По словам генерал-лейтенанта ВСУ, по состоянию на сейчас у россиян нет потенциала для того, чтобы выполнить поставленные перед полномасштабным вторжением цели.

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Силы обороны Украины могут коренным образом изменить ситуацию на поле боя / Коллаж Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, УНИАН

На протяжении зимы 2024 года украинские войска в основном будут находиться в обороне, в то же время на отдельных направлениях будут происходить контратаки. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

"На своей встрече с "глубинным народом" Путин говорил о том, что надо захватывать Херсон. И об Одессе вспоминал, и о левом берегу и тому подобное. С учетом того, сколько сил они потратили в этом году и чего они достигли, это быстро не сработает. И что — то принципиально изменить они сейчас не могут", - подчеркнул Романенко.

В то же время он отметил, что противник имеет значительное количество личного состава, но для достижения своих целей ему также нужно современное вооружение и техника. По словам эксперта, даже если это вооружение и техника будут использованы эффективно, это не гарантирует достижения тех целей, которые россияне декларировали.

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"Поэтому прогнозировать 2025-й, а тем более 2026 год - это преждевременно. Потому что мы точно еще не можем определиться с силами и средствами, поскольку в значительной степени мы зависим от поставок вооружений и техники союзниками. Сейчас мы пытаемся изменить ситуацию благодаря подъему удельного веса вооружений и техники, выпускаемых нашим ВПК. Но пока мы в начале пути. По этой причине ближайшей зимой, вероятнее всего, мы будем вести стратегическую активную оборону и, возможно, где-то контратаковать", - заявил он.

Романенко отметил, что известны цели, которые определялись в России в начале вторжения и позже в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что между этими целями и выполнением задач существует большая дистанция.

"Пока у РФ нет потенциала, который бы обеспечивал выполнение этих задач. Поэтому планирование с обеих сторон-это только 2024 год, да и то достаточно большими мазками", – подытожил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война России против Украины - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, председатель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила об атаке оккупантов на украинские позиции в районе крынок на левом берегу Днепра на Херсонщине. Россияне пытаются выбить Силы обороны Украины с занятых позиций на этом направлении.

Институт изучения войны сообщает, что украинские войска продолжают контролировать плацдарм на левом берегу Херсонской области и отражают атаки российских оккупантов в районе крынок.

Вечером 2 января президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с важным обращением после утренней комбинированной атаки России на Украину. В своем вечернем видеообращении глава государства призвал граждан быть осторожными "в эти дни", в частности реагировать на сигналы воздушных тревог.

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