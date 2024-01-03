Олаф Шольц может уйти в отставку: что случилось и кто его заменит

Новым главой правительства Германии может стать нынешний министр обороны Германии Борис Писториус, пишет итальянская газета La Repubblica.

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Олаф Шольц может досрочно пойти в отставку / фото: Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц может досрочно уйти в отставку в 2024 году. Причиной его ухода может стать скандал, связанный с немецкой платежной системой Wirecard и ее экс-главой Яном Марсалеком. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на свои источники.

По информации журналистов, в 2020 году Шольц был министром финансов Германии и не заметил крупную мошенническую схему, в результате которой Wirecard обанкротилась.

Сам Шольц отрицает свою личную ответственность за финансовый скандал.

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По данным СМИ, на данный момент Марсалек, которого разыскивает Интерпол, находится под охраной спецслужб ФСБ и бывает в Москве. В издании отмечают, что еще в 2020 году изнутри компании просочились показания, что Марсалек не скрывал своих связей с российскими спецслужбами и даже хвастался тем, что может получить яд "Новичок".

Издание пишет, что преемником Шольца может стать министр обороны Борис Писториус, который недавно занял первое место в рейтинге самых популярных немецких политиков.

Тем временем издание Bild пишет, что аналитики сомневаются в реальности смены канцлера. В частности, члены СДПГ поддержали Шольца на партийной конференции.

При этом, согласно опросу института INSA от 31 декабря, только каждый пятый немец положительно оценивает работу канцлера Олафа Шольца.

Как сообщал Главред, ранее СМИ писали, что канцлер Германии Олаф Шольц придумал хитрый трюк, чтобы обойти вето премьер-министра Вкитора Орбана в ЕС в отношении Украины.

Также Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины на фоне ситуации в Конгрессе США. По его словам, война в Украине не закончится в ближайшее время. Канцлер подчеркнул: важно, "чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени", а именно - "продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной борьбе".

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