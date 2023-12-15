Шольц придумал хитрый трюк, чтобы обойти вето Орбана в ЕС в отношении Украины - СМИ

Поскольку решение, принятое во время отсутствия Орбана, не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, оно считается законным.

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Олаф Шольц предложил Орбану выйти из комнаты, чтобы другие лидеры ЕС могли принять решение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

14 декабря Европейский совет объявил о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также предоставил статус кандидата Грузии. Когда лидеры Евросоюза принимали решение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение. Издания Politico и DW со ссылкой на собственные источники пишут, что выход из тупика, в который завела лидеров ЕС позиция Венгрии в отношении Украины, придумал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: возможно, выпейте кофе вне комнаты", - пишет Politico.

Поскольку решение, принятое во время отсутствия Орбана, не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, оно считается законным, пояснил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

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Издание отмечает, что идея о том, что лидеру ЕС пришлось покинуть комнату, чтобы достичь единогласия, весьма необычна. Фактически, официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.

"Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в "Молодых социалистах", — сказал один чиновник на саммите ЕС, имея в виду молодёжную организацию Социал-демократической партии Шольца (СДПГ), в которой канцлер был заместителем председателя в 1980-х годах.

Сообщается также, что Виктор Орбан знал, что именно произойдет, пока он будет отсутствовать.

Вскоре после этого венгерский премьер опубликовал в соцсети Facebook видеоролик, в котором пояснил, что воздержался от голосования, так как не хотел участвовать, как он выразился, в "плохом решении".

Еще утром, прибыв на саммит, Орбан заявил, что "нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас", так как она не выполнила все семь условий, выдвинутых Еврокомиссией. Ранее Орбан называл Украину самой коррумпированной страной в мире и даже требовал снять темы Украины с повестки дня саммита.

Орбан угрожает снова блокировать вступление Украины в ЕС

15 декабря Орбан заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз "можно будет заблокировать минимум 75 раз". По словам Орбана, окончательное решение будет принимать венгерский парламент. Политик продолжает утверждать, что будущее членство Украины в ЕС "будет иметь негативные последствия", передает hvg.

"Я восемь часов боролся, чтобы остановить их, но не смог убедить. Они просили не препятствовать… Я покинул комнату", — заявил Орбан в эфире радио Kossut.

Как сообщал Главред, Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Также мы писали о том, что главы стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о двенадцатом пакете санкций против России. Окончательное решение о принятии нового пакета санкций должно быть принято в ближайшие дни.

По данным СМИ, хотя текст был согласован всеми странами в начале этой недели, Австрия не давала окончательного одобрения до позднего вечера четверга, 14 декабря.

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