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Шольц придумал хитрый трюк, чтобы обойти вето Орбана в ЕС в отношении Украины - СМИ

Анна Ярославская
15 декабря 2023, 12:01
Поскольку решение, принятое во время отсутствия Орбана, не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, оно считается законным.
Олаф Шольц, Виктор Орбан
Олаф Шольц предложил Орбану выйти из комнаты, чтобы другие лидеры ЕС могли принять решение / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

14 декабря Европейский совет объявил о начале переговоров о членстве с Украиной и Молдовой, а также предоставил статус кандидата Грузии. Когда лидеры Евросоюза принимали решение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение. Издания Politico и DW со ссылкой на собственные источники пишут, что выход из тупика, в который завела лидеров ЕС позиция Венгрии в отношении Украины, придумал канцлер Германии Олаф Шольц.

"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: возможно, выпейте кофе вне комнаты", - пишет Politico.

Поскольку решение, принятое во время отсутствия Орбана, не было заблокировано ни одним из членов Европейского Союза, оно считается законным, пояснил журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

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Издание отмечает, что идея о том, что лидеру ЕС пришлось покинуть комнату, чтобы достичь единогласия, весьма необычна. Фактически, официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.

"Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в "Молодых социалистах", — сказал один чиновник на саммите ЕС, имея в виду молодёжную организацию Социал-демократической партии Шольца (СДПГ), в которой канцлер был заместителем председателя в 1980-х годах.

Сообщается также, что Виктор Орбан знал, что именно произойдет, пока он будет отсутствовать.

Вскоре после этого венгерский премьер опубликовал в соцсети Facebook видеоролик, в котором пояснил, что воздержался от голосования, так как не хотел участвовать, как он выразился, в "плохом решении".

Еще утром, прибыв на саммит, Орбан заявил, что "нет причин вести переговоры о членстве Украины сейчас", так как она не выполнила все семь условий, выдвинутых Еврокомиссией. Ранее Орбан называл Украину самой коррумпированной страной в мире и даже требовал снять темы Украины с повестки дня саммита.

Орбан угрожает снова блокировать вступление Украины в ЕС

15 декабря Орбан заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз "можно будет заблокировать минимум 75 раз". По словам Орбана, окончательное решение будет принимать венгерский парламент. Политик продолжает утверждать, что будущее членство Украины в ЕС "будет иметь негативные последствия", передает hvg.

"Я восемь часов боролся, чтобы остановить их, но не смог убедить. Они просили не препятствовать… Я покинул комнату", — заявил Орбан в эфире радио Kossut.

Как сообщал Главред, Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро, но еще вернется к обсуждению этого вопроса в 2024 году. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Также мы писали о том, что главы стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о двенадцатом пакете санкций против России. Окончательное решение о принятии нового пакета санкций должно быть принято в ближайшие дни.

По данным СМИ, хотя текст был согласован всеми странами в начале этой недели, Австрия не давала окончательного одобрения до позднего вечера четверга, 14 декабря.

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Евросоюз Виктор Орбан новости Украины и мира Олаф Шольц
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