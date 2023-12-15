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Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России

Анна Ярославская
15 декабря 2023, 07:43
Подробности нового пакета экономических ограничений не разглашаются. Известно, что он включает запрет на поставки российских алмазов.
Санкции против ЕС, санкции против РФ
В Евросоюзе согласовали новый пакет санкций против России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главы стран-членов Евросоюза пришли к соглашению о двенадцатом пакете санкций против России. Окончательное решение о принятии нового пакета санкций должно быть принято в ближайшие дни.

Как пишет The Guardian, подробности нового пакета экономических ограничений не разглашаются, но известно, что ранее рекомендованный Еврокомиссией пакет санкций включал предложения по перекрытию коммерческих доходов, полученных от торговли российскими алмазами. Также санкции был направлены против ряда российских чиновников и бизнесменов, среди которых в частности и сын экс-президента Дмитрия Медведева.

По словам собеседников издания, хотя текст был согласован всеми странами в начале этой недели, Австрия не давала окончательного одобрения до позднего вечера четверга, 14 декабря.

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Австрия жаловалась на то, что Украина внесла банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Сообщается, что страны ЕС постараются согласовать еще один пакет санкций против РФ ко второй годовщине ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщал Главред, ранее Словакия во главе с пророссийским премьером и "другом Путина" Робертом Фицо предупредила, что ветирует новый пакет санкций против России, если в нем будут ограничения против российского ядерного топлива.

Тем временем Комитет по вопросам иностранных дел Палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче российских конфискованных активов Украине. В течение 180 дней после вступления в силу закона госсекретарь должен предоставить соответствующим комитетам Конгресса оценку наиболее насущных потребностей Украины в восстановлении, помощи в области безопасности и гуманитарной помощи.

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