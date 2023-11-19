УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Одна из стран ЕС "саботирует" новые санкции против России: выдвинула условие

Яна Ставская
19 ноября 2023, 18:06
Свою позицию по новым антироссийским санкциям высказало и правительство пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо.
Одна из стран ЕС 'саботирует' новые санкции против России: выдвинула условие
Словакия настаивает, что у нее есть свои "красные линии" во введении новых санкций против РФ / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Pexels

Словакия во главе с пророссийским премьером и "другом Путина" Робертом Фицо предупреждает, что ветирует новый пакет санкций против России, если в нем будут ограничения против российского ядерного топлива.

Глава МИД страны Юрай Бланар, которого цитирует TARS, назвал внесение топлива РФ в пакет санкций "красной линией" для Словакии. Бланар добавил, что ЕС "явно прислушивается к Словакии в этом вопросе".

СМИ объясняют, что словацкие АЭС не могут работать на альтернативном топливе.

видео дня

А представитель правительства страны Томаш Валасек заявил, что власти наложат вето на санкционный пакет, если он будет включать запрет на импорт ядерного топлива из России. Он добавил, что в этом случае необходима альтернатива.

Известно, что в 12-й пакет санкций ЕС против России предлагают внести еще 120 физических и юридических лиц РФ. В целом пакет рассчитан на борьбу с обходом Россией санкций.

Позиция Словакии по поддержке Украины

Предыдущее правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Однако после прихода к власти пророссийского Роберта Фицо, неоднократно отмечавшегося резкими выпадами в адрес Украины, Братислава официально "свернула" поставки оружия.

В то же время 6 ноября премьер Фицо дал понять, что его слова о прекращении поставок оружия не повлияют на уже подписанные между Киевом и оружейниками договоренности о производстве техники.

"Мы очень четко общались, и я хочу общаться - мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о госимуществе... Когда какая-то компания захочет изготовить оружие и куда-то отправить его, никто не будет этому препятствовать", - заявил Фицо.

В июле 2023 года Украина подписала со Словакией контракт о производстве 16 САУ "Zuzana 2". Тогда же Зеленский рассказывал, что Киев работает с оружейниками Словакии по обеспечению ВСУ снарядами и пушками. Не было известно, касается ли категорическое решение Братиславы этих договоренностей.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Евросоюз война в Украине новости Словакии санкции против России война России и Украины
Реклама

Главное за день

За него 3 месяца боролась не только Украина: подробности возвращения Богдана Ермохина

За него 3 месяца боролась не только Украина: подробности возвращения Богдана Ермохина

18:14 Украина
Путин просчитался: бывший шеф ЦРУ рассказал о сценарии завершения войны

Путин просчитался: бывший шеф ЦРУ рассказал о сценарии завершения войны

17:55 Мир
ВСУ уничтожили 15 кораблей, еще почти столько же повредили - ВМС Украины

ВСУ уничтожили 15 кораблей, еще почти столько же повредили - ВМС Украины

17:17 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:14

За него 3 месяца боролась не только Украина: подробности возвращения Богдана Ермохина

18:06

Одна из стран ЕС "саботирует" новые санкции против России: выдвинула условие

17:55

Путин просчитался: бывший шеф ЦРУ рассказал о сценарии завершения войны

17:24

Известный украинский режиссер подрался с Алексеем Паниным

17:17

ВСУ уничтожили 15 кораблей, еще почти столько же повредили - ВМС Украины

Байден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - ОгрызкоБайден и Си Цзиньпин навсегда помахали ручкой Москве - Огрызко
17:16

У всех котов есть одна странная привычка

16:47

У РФ катастрофические потери: ВСУ "перемололи" тысячи оккупантов вместе с техникой

16:25

Колядование 2024: когда колядовать по новому церковному календарю

16:10

Принц Уильям получил странный титул "самого сексуального" - Влад Яма позавидовал

Реклама
16:02

Что нужно сделать 21 ноября, чтобы быть здоровым: приметы и запреты дня

15:52

"Надо 18-20 летние": военный призывает мобилизовать студентовВидео

15:51

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали вероятные сроки вражеских атак

15:50

Почему сковорода пригорает и как это исправить: поможет обычная соль

15:46

Ужасное ДТП в Польше: автобус с украинцами "вылетел" с дороги, есть погибшие

15:24

Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Водолею - вечеринка с партнером, Скорпиону - обвинения

15:19

"Территория сама освободится": боец ВСУ рассказал, как достичь успеха на поле боя

14:53

Под угрозой поставки оружия Украине: РФ устраивает диверсии в Болгарии – FT

14:42

Работает на все 100%: что положить в холодильник, чтобы убрать запах

14:39

Россияне "накрыли" свой же десантный полк на левом берегу Днепра: все подробности

14:26

Заморозка войны в Украине приведет к нападению РФ на НАТО через 6 лет – аналитики

Реклама
14:19

Вдовец Русланы Писанки показал памятник, который установил любимой

13:59

Под Авдеевкой Россия запускает танки-камикадзе по позициям ВСУ: Путин надеется на успех

13:51

Лунный календарь 20 ноября 2023: спутник вещует новый этап развития в разных сферах

13:51

Талия поблагодарит: "ленивый" рецепт пиццы без теста за 10 минутВидео

13:43

Россия решила достать редкий самолет М-55: в разведке Британии объяснили ситуацию

13:21

Весь год будет счастье и деньги: какие 3 блюда нужно приготовить на Новый год 2024 - рецептыВидео

13:12

"Будет поглощать страны": эксперт рассказал наихудший сценарий, если Россия выиграет войну

12:59

Финансовый гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: как сохранить сбережения

12:57

"Мобилизованный" в росармию украинский подросток покинул РФ: у Путина отличились наглостью

12:53

Генералы РФ под Авдеевкой ставят ультиматум своим войскам: в ВСУ раскрыли детали

12:34

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: Раки - положитесь на интуицию, Стрельцам - возможности

12:33

Гороскоп Таро на неделю 20-26 ноября: Тельцу - неожиданные перемены, Весам - сильное потрясение

12:28

Ждать ли вскоре еще одну войну: дипломат раскрыл результаты встречи Си с Байденом

12:23

Мисс Вселенная-2023: кто победил и место Украины на конкурсе

11:48

Голод и холод оккупантам России: в ВСУ назвали топ-задачу армии Украины на зиму

11:39

Русский мир во всей красоте: нацист Мильчаков шокировал кровожадным признанием об украинцахВидео

11:27

Церковный праздник 20 ноября: что нельзя делать на преподобного Григория Декаполита

11:11

Китайский гороскоп на завтра 20 ноября 2023: Крысе - все с чистого листа, Лошади - болезнь

11:06

"Дроны повредили дома и инфраструктурный объект": в ВСУ рассказали о последствиях атаки РФ

11:05

Войска РФ наступают под Купянском, ВСУ бьются на левобережье Херсонщины – Генштаб

Реклама
10:14

Подружки будут просить этот рецепт ленивого и сочного штруделя с вишнями из теста филло

09:53

Войска РФ готовятся сверкать пятками с левобережья Херсонщины – ОВА

09:48

ВСУ борются за Авдеевку: россияне имеют незначительное продвижение - ISW

09:14

Террорист Гиркин объявил о планах баллотироваться на пост президента России

09:10

Почему мы сейчас в статусе Южной Кореи 1950-1951 годамнение

08:53

На Запорожской АЭС произошла авария: МАГАТЭ усиливает проверки

08:44

Как отличить настоящий творог от подделки за 3 минуты

08:29

ВСУ – о боях за левобережье Херсонщины: войска РФ отодвинули на 3-8 км от Днепра

07:59

ВСУ отбивают левый берег Херсонщины: активно перебрасывают пехоту

07:23

Россия массированно атаковала Украину дронами: в Киеве раздавались взрывы

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять