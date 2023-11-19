Одна из стран ЕС 'саботирует' новые санкции против России: выдвинула условие

Свою позицию по новым антироссийским санкциям высказало и правительство пророссийского премьера Словакии Роберта Фицо.

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Словакия настаивает, что у нее есть свои "красные линии" во введении новых санкций против РФ / коллаж Главреда. Фото: УНИАН, Pexels

Словакия во главе с пророссийским премьером и "другом Путина" Робертом Фицо предупреждает, что ветирует новый пакет санкций против России, если в нем будут ограничения против российского ядерного топлива.

Глава МИД страны Юрай Бланар, которого цитирует TARS, назвал внесение топлива РФ в пакет санкций "красной линией" для Словакии. Бланар добавил, что ЕС "явно прислушивается к Словакии в этом вопросе".

СМИ объясняют, что словацкие АЭС не могут работать на альтернативном топливе.

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А представитель правительства страны Томаш Валасек заявил, что власти наложат вето на санкционный пакет, если он будет включать запрет на импорт ядерного топлива из России. Он добавил, что в этом случае необходима альтернатива.

Известно, что в 12-й пакет санкций ЕС против России предлагают внести еще 120 физических и юридических лиц РФ. В целом пакет рассчитан на борьбу с обходом Россией санкций.

Позиция Словакии по поддержке Украины

Предыдущее правительство Словакии решительно поддерживало Украину и поставляло военную технику, включая боевые машины, а также системы ПВО С-300 и самолеты МиГ-29.

Однако после прихода к власти пророссийского Роберта Фицо, неоднократно отмечавшегося резкими выпадами в адрес Украины, Братислава официально "свернула" поставки оружия.

В то же время 6 ноября премьер Фицо дал понять, что его слова о прекращении поставок оружия не повлияют на уже подписанные между Киевом и оружейниками договоренности о производстве техники.

"Мы очень четко общались, и я хочу общаться - мы говорим об оружии, о боеприпасах со складов словацкой армии, о госимуществе... Когда какая-то компания захочет изготовить оружие и куда-то отправить его, никто не будет этому препятствовать", - заявил Фицо.

В июле 2023 года Украина подписала со Словакией контракт о производстве 16 САУ "Zuzana 2". Тогда же Зеленский рассказывал, что Киев работает с оружейниками Словакии по обеспечению ВСУ снарядами и пушками. Не было известно, касается ли категорическое решение Братиславы этих договоренностей.

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