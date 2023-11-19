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ВСУ уничтожили 15 кораблей, еще почти столько же повредили - ВМС Украины

Ангелина Подвысоцкая
19 ноября 2023, 17:17
Сейчас в Черном море нет катеров и кораблей, которые могли бы нанести ракетные удары.
ВСУ уничтожили 15 кораблей, еще почти столько же повредили - ВМС Украины
ВСУ уничтожили 15 российских кораблей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

В России есть 30 боевых кораблей и катеров, которые могут наносить по Украине ракетные удары. Об этом заявил спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает Эспрессо.

Среди них есть сторожевые, патрульные, надводные и подводные носители крылатых ракет, а также ракетные катера.

"Из этого боевого ядра в 30 единиц еще 10 кораблей - единственные образцы вооружения, которые враг реально может использовать, это носители крылатых ракет. По моей информации, из них 15 уничтожены и еще 12 повреждены", - сказал Плетенчук.

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По данным капитана 3 ранга, российский флот насчитывал до 80 боевых единиц корабельно-катерного состава. Сейчас в Черном море нет кораблей РФ, которые могли бы атаковать Украину ракетами.

"Мы вообще не видим в море присутствующих кораблей так называемого черноморского флота, носителей тем более. Несмотря на то, что подобные корабли могут преодолеть стихию в море, системы вооружения рассчитаны на немного другие условия", - сказал Плетенчук.

Удары по Черноморскому флоту РФ

Украина начала новую серию атак на Черноморский флот возле Крыма и Севастополя. Это произошло после того, как РФ заявила о "выходе" из "зерновой сделки" и начала угрожать ударами по гражданским судам.

"Жирными целями" для ВСУ стали боевые корабли россиян, которые РФ использовала для ударов "Калибрами" по Украине. Так под ударом ВСУ оказались и патрульные суда.

Позже ВСУ нанесли мощный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Сообщалось о том, что в результате атаки погибло более 30 российских офицеров.

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