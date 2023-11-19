Россияне 'накрыли' свой же десантный полк на левом берегу Днепра: все подробности

По российским десантникам одновременно работала как украинская артиллерия, так и артиллерия оккупантов.

https://glavred.info/ukraine/rossiyane-nakryli-svoy-zhe-desantnyy-polk-na-levom-beregu-dnepra-vse-podrobnosti-10518175.html Ссылка скопирована

Российские оккупанты оставили ключевые позиции на левобережье / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, Минобороны РФ

Российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.

О сложившейся ситуации на левобережье Херсонской области сообщают сами же оккупанты большого паблика "ВДВ за Честность и Справедливость".

В частности, захватчики жалуются, что полк без сбоя оставил позиции и отошел. Но винить их в этом якобы не надо.

видео дня

"По позициям полка постоянно работала как артиллерия противника, так и наша арта, которая почему-то очень часто ошибалась в координатах и накрывала своих", - пишут оккупанты.

Сообщается, что десантники не выдержали "огня с двух сторон" и отошли.

Вместе с тем, разгром свежепереброшенного полка в российском Telegram-канале называют "боевым крещением" и описывают ситуацию поговоркой "первый блин комом". Оккупанты верят, что "со временем все наладится".

Скриншот Главреда

Ситуация на левобережье

Согласно сводке Генштаба, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и бьются там с вражескими силами.

По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, подразделения армии Украины в Херсонской области отодвинули оккупационные войска агрессора России от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров и продолжают закрепляться на левобережье.

Легитимные местные власти считают, что давление со стороны украинских войск заставит врага оставить левый берег.

Однако, в ответ на наступательные действия ВСУ, Россия перебрасывает на юг больше войск. Новоприбывшие захватчики располагаются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у оккупантов размещены тренировочные базы.

По наблюдению Института изучения войны, по крайней мере с середины 2023 года украинские войска проводят масштабные наземные операции на левобережье. Эксперты убеждены, что у ВСУ есть силы удерживать занимаемые позиции. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, ВСУ продвинулись к Крынкам. По сообщениям российских военкоров от 14 ноября, украинские бойцы пытались расширить зону контроля возле села.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.