Россияне 'накрыли' свой же десантный полк на левом берегу Днепра: все подробности

Российские артиллеристы накрыли огнем оккупантов недавно сформированного 328-го полка из состава 104-й ДШД ВС РФ, переброшенных в район Крынков Херсонской области. Не выдержав огня с обеих сторон, те просто бросили ключевые позиции и сбежали.
О сложившейся ситуации на левобережье Херсонской области сообщают сами же оккупанты большого паблика "ВДВ за Честность и Справедливость".
В частности, захватчики жалуются, что полк без сбоя оставил позиции и отошел. Но винить их в этом якобы не надо.
"По позициям полка постоянно работала как артиллерия противника, так и наша арта, которая почему-то очень часто ошибалась в координатах и накрывала своих", - пишут оккупанты.
Сообщается, что десантники не выдержали "огня с двух сторон" и отошли.
Вместе с тем, разгром свежепереброшенного полка в российском Telegram-канале называют "боевым крещением" и описывают ситуацию поговоркой "первый блин комом". Оккупанты верят, что "со временем все наладится".
Ситуация на левобережье
Согласно сводке Генштаба, ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области и бьются там с вражескими силами.
По словам представительницы ОК "Юг" Натальи Гуменюк, подразделения армии Украины в Херсонской области отодвинули оккупационные войска агрессора России от Днепра на расстояние от 3 до 8 километров и продолжают закрепляться на левобережье.
Легитимные местные власти считают, что давление со стороны украинских войск заставит врага оставить левый берег.
Однако, в ответ на наступательные действия ВСУ, Россия перебрасывает на юг больше войск. Новоприбывшие захватчики располагаются на побережье Азовского моря и Молочного лимана, где у оккупантов размещены тренировочные базы.
По наблюдению Института изучения войны, по крайней мере с середины 2023 года украинские войска проводят масштабные наземные операции на левобережье. Эксперты убеждены, что у ВСУ есть силы удерживать занимаемые позиции. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, ВСУ продвинулись к Крынкам. По сообщениям российских военкоров от 14 ноября, украинские бойцы пытались расширить зону контроля возле села.
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