УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Анна Ярославская
15 ноября 2023, 08:27
Возле Поймы, Песчановки и Подстепного идут интенсивные бои. Оккупанты используют огонь, чтобы предотвратить перемещение ВСУ и техники на левый берег.
ВСУ
Украинские войска закрепились на левом берегу Днепра / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 ноября.

Аналитики напомнили, что в выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска закрепились на левом берегу Днепра и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта.

Эксперты ISW отметили, что с середины 2023 года украинские военные проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу. Они считают, что ВСУ способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на временно оккупированной территории Херсонской области.

видео дня

14 ноября украинские военные продолжили боевые действия на левом берегу Днепра и подтвердили наступление. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, ВСУ продвинулись к Крынкам. По сообщениям российских военкоров от 14 ноября, украинские бойцы пытались расширить зону контроля возле села.

Еще один связанный с Кремлем военкор заявил, что российские военные перебрасывают подразделения из неопределенных мест для того, чтобы отбить атаки ВСУ под Крынками. Российский блогер утверждал, что оккупанты якобы вытеснили Силы обороны с неопределенных позиций вблизи села, однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этого.

Карты боев - Институт изучения войны
Карты боев - Институт изучения войны / understandingwar-org

Также российский военкор утверждал, что возле Поймы, Песчановки и Подстепного идут интенсивные бои. Аналитики со ссылкой на российские источники рассказали, что ВС РФ используют огонь, чтобы предотвратить перемещение украинских военных и техники на левый берег.

Ситуация в Херсонской новости - последние новости

13 ноября российские пропагандисты заявили о том, что оккупанты якобы бегут из Херсонской области. Однако на самом деле это ложь. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, такие вбросы тоже являются элементом ведения боевых действий.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что оккупантам РФ выгодно принять решение об отводе войск от левого берега Днепра в Херсонской области. Это было бы оправданным с военной точки зрения.

14 ноября глава Офиса президента США Андрей Ермак заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Херсонская область новости Украины война России и Украины Институт изучения войны
Реклама

Главное за день

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с Байденом

08:05 Мир
Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

07:59 Украина
В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

06:49 Мир
Все главные новости

Последние новости

08:27

ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

08:05

Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл с визитом в США: о чем будет говорить с БайденомВидео

07:59

Россия готовит отряды для новых штурмов на Таврическом направлении

07:41

РФ хочет перехватить инициативу и наступает на нескольких участках фронта - ISW

06:49

В США одобрили проект финансирования без помощи Украине во избежание "шатдауна"

Байден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - КуликБайден не убедит Си Цзиньпина отказаться от поддержки России - Кулик
06:10

Как Украина готовится к возможному усилению российских ракетных ударовмнение

06:03

Какой праздник завтра 16 ноября: день в мировой и украинской истории, церкви

05:30

Россия заставляет похищенных украинских детей плести маскировочные сети - СМИ

05:00

Разборки Пекина с Вашингтоном: когда армия КНР будет готова ответить США – прогноз

Реклама
04:30

Вы неправильно поливали вазоны: трюк со льдом, который не позволит растениям гнить

04:00

Военный эксперт пояснил, в чем будет исключительность F-16 для ВСУ

03:32

Гороскоп на декабрь 2023 для Весов: чем удивит первый месяц зимыВидео

03:00

Анна Кошмал изумила фигурой в нижнем белье и вверх ногами

02:32

Картошка на пюре сварится в 2 раза быстрее: хитрости, которыми пользуются единицы

01:40

Байден и Си Цзиньпин на встрече попытаются "погасить горячую фазу" между странами – Кулик

00:25

"У врага есть успехи": журналист рассказал о жестких боях за Авдеевку

14 ноября, вторник
23:37

Сергей Притула "наехал" на кота Степана и назвал его уклонистом - что случилось

22:58

У оккупантов потери под Авдеевкой больше, чем в Бахмуте - Зеленский

22:39

Юрий Горбунов эмоционально высказался про хейтеров: "Хочется пожелать всем!"

22:36

"Резко стало плохо": Мирзоян прямо рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко

Реклама
22:28

Нужно найти "странный" листочек за 8 секунд: лишь единицы справятся с задачей

21:49

Врывается буря за бурей: Украину накрывает мощная магнитная буря

21:42

Почему нельзя говорить "льготи": есть только один правильный вариант этого слова

21:40

Самые страшные дни: певица Лолита цинично высказалась про начало вторжения России в Украину

21:39

В Израиле сделали острое замечание генсеку ООН Гутерришу: подыгрывал террористам

21:17

Никита Добрынин "засветил" свою девушку

21:03

Когда в Украине могут поднять тарифы на свет и тепло: ответ Минэнерго

20:56

Пауков в вашем доме больше не будет: гениальный лайфхак из 2 инградиентов

20:40

Внука Аллы Пугачевой объявили в розыск судебные приставы - росСМИ

20:39

Ворвется бешеный ветер: Украина будет "плавать", а местами засыплет снегом

20:33

Это будет проблемой для врага: в ВСУ назвали главную задачу на зимний период

20:23

Скандал с Фарион получил продолжение: экс-нардеп пожаловалась ОП на военных

20:21

Были дозаправки МиГ в воздухе: в Воздушных силах рассказали, почему затянулась воздушная тревога

20:06

В Украине не будут мобилизовать еще одну группу людей: кто попал в список

19:47

Сильнейший ритуал на здоровье: мольфар сказал, как избавиться от усталостиВидео

19:46

3 года тюрьмы: стало известно, сколько Остапу Ступке хотят дать за пьяное ДТП

19:42

Могли охотиться конкретно на него: ГБР раскрыли детали удара по 128 бригаде

19:34

Кошке нужна срочная помощь, если она делает одно действие

19:22

Жена Цукерберга показала, как выглядел медиамагнат на первом свидании с ней

19:10

Зачем оккупанты штурмуют Авдеевкумнение

Реклама
19:06

"Четкий план победы": Ермак впервые рассказал о 2 главных целях для Зеленского

18:46

Как самому починить молнию: несложные советы, которые помогут каждому

18:32

На войне погиб участник проекта "Мастер Шеф"

18:10

РФ нацелилась на два города, усиливает удары дронами: Сырский раскрыл колоссальные потери врага

17:58

Пентагон в обход санкций закупал российскую нефть - WP "слило" подробности

17:53

Звезда "Домика на счастье" сменила имя и раскрыла причину этого решения

17:43

Активно вербуют украинцев: ГУР сообщило о подготовке оккупантов к зимней атаке

17:38

Украинский спортсмен сбежал от мобилизации в ЕС и сделал циничное заявление

17:30

Военную помощь Украине прекратят: Словакия сообщила НАТО о решении

17:19

РФ готовит "бронекулак" и нацелилась на захват двух городов: где ждать штурма

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять