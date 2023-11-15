ВСУ закрепились на левом берегу Херсонщины: в ISW раскрыли детали

Возле Поймы, Песчановки и Подстепного идут интенсивные бои. Оккупанты используют огонь, чтобы предотвратить перемещение ВСУ и техники на левый берег.

https://glavred.info/ukraine/vsu-zakrepilis-na-levom-beregu-hersonshchiny-v-isw-raskryli-detali-10516945.html Ссылка скопирована

Украинские войска закрепились на левом берегу Днепра / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко

Силы обороны Украины закрепились на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 14 ноября.

Аналитики напомнили, что в выступлении в Институте Гудзона в Вашингтоне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на сложную боевую обстановку, украинские войска закрепились на левом берегу Днепра и продолжают контрнаступательные действия на неопределенных участках фронта.

Эксперты ISW отметили, что с середины 2023 года украинские военные проводят более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу. Они считают, что ВСУ способны удерживать и обеспечивать свои текущие позиции на временно оккупированной территории Херсонской области.

видео дня

14 ноября украинские военные продолжили боевые действия на левом берегу Днепра и подтвердили наступление. Согласно геолокационным кадрам, опубликованным 13 ноября, ВСУ продвинулись к Крынкам. По сообщениям российских военкоров от 14 ноября, украинские бойцы пытались расширить зону контроля возле села.

Еще один связанный с Кремлем военкор заявил, что российские военные перебрасывают подразделения из неопределенных мест для того, чтобы отбить атаки ВСУ под Крынками. Российский блогер утверждал, что оккупанты якобы вытеснили Силы обороны с неопределенных позиций вблизи села, однако аналитики ISW не нашли визуальных доказательств этого.

Карты боев - Институт изучения войны / understandingwar-org

Также российский военкор утверждал, что возле Поймы, Песчановки и Подстепного идут интенсивные бои. Аналитики со ссылкой на российские источники рассказали, что ВС РФ используют огонь, чтобы предотвратить перемещение украинских военных и техники на левый берег.

Ситуация в Херсонской новости - последние новости

13 ноября российские пропагандисты заявили о том, что оккупанты якобы бегут из Херсонской области. Однако на самом деле это ложь. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, такие вбросы тоже являются элементом ведения боевых действий.

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что оккупантам РФ выгодно принять решение об отводе войск от левого берега Днепра в Херсонской области. Это было бы оправданным с военной точки зрения.

14 ноября глава Офиса президента США Андрей Ермак заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.