ВСУ на Левобережье, скоро перелом: у Зеленского назвали решающий год в войне

Контрнаступление продолжается, ВСУ закрепились на левом берегу Днепра, подчеркнул Андрей Ермак.

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Андрей Ермак рассказал о скором переломе в войне / Коллаж: Главред, Фото: Командование Объединенных Сил ВС Украины, president.gov.ua

Украинские защитники отвоевали уже почти 50% оккупированных россиянами территорий с начала войны, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

В то же время войско врага увеличилось втрое, поэтому поддержка союзников важна, как никогда, подчеркнул он в ходе встречи в Вашингтоне, где обсуждалась ситуация на поле боя, сообщает пресс-служба ОП.

"Украинская армия отвоевала уже почти 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии", – говорится в сообщении ОП.

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Глава ОП пояснил, что поэтому Украина нуждается в сохранении международной поддержки.

"Уже два года Украина противостоит агрессору. На этом фоне мы с вами встречаемся в Вашингтоне и обсуждаем дальнейшие шаги для усиления Украины, предоставления ей гарантий безопасности", – подчеркнул он.

Ермак также выразил благодарность руководству США, Великобритании, Германии и Франции за неизменную поддержку нашего государства в противостоянии агрессии России.

Переломный этап в войне

Вместе с тем Ермак считает, что в войне приближается переломный момент. 2024 год, по его мнению, будет решающим.

Как пишет Bloomberg, об этом Ермак заявил во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне

"Приближается переломный момент в войне. ...Следующий год будет решающим", - сказал глава ОП.

Кроме того, Ермак также сказал, что контрнаступление ВСУ продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.

Война в Украине

Ранее Владимир Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Президент поделился мыслями по поводу победы над оккупантами и назвал единственный способ, которым может закончиться война.

Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

Как ранее заявил Александр Хара, есть несколько вариантов завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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