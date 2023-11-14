ВСУ на Левобережье, скоро перелом: у Зеленского назвали решающий год в войне

Украинские защитники отвоевали уже почти 50% оккупированных россиянами территорий с начала войны, заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
В то же время войско врага увеличилось втрое, поэтому поддержка союзников важна, как никогда, подчеркнул он в ходе встречи в Вашингтоне, где обсуждалась ситуация на поле боя, сообщает пресс-служба ОП.
"Украинская армия отвоевала уже почти 50% ранее оккупированных территорий, однако сегодня численность российской группировки в Украине втрое больше, чем в начале агрессии", – говорится в сообщении ОП.
Глава ОП пояснил, что поэтому Украина нуждается в сохранении международной поддержки.
"Уже два года Украина противостоит агрессору. На этом фоне мы с вами встречаемся в Вашингтоне и обсуждаем дальнейшие шаги для усиления Украины, предоставления ей гарантий безопасности", – подчеркнул он.
Ермак также выразил благодарность руководству США, Великобритании, Германии и Франции за неизменную поддержку нашего государства в противостоянии агрессии России.
Переломный этап в войне
Вместе с тем Ермак считает, что в войне приближается переломный момент. 2024 год, по его мнению, будет решающим.
Как пишет Bloomberg, об этом Ермак заявил во время мероприятия в Институте Гудзона в Вашингтоне
"Приближается переломный момент в войне. ...Следующий год будет решающим", - сказал глава ОП.
Кроме того, Ермак также сказал, что контрнаступление ВСУ продолжается, а украинские Вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра.
Война в Украине
Ранее Владимир Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ. Президент поделился мыслями по поводу победы над оккупантами и назвал единственный способ, которым может закончиться война.
Напомним, ранее был раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине. В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.
Как ранее заявил Александр Хара, есть несколько вариантов завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.
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