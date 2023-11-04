Патрушев дал отмашку: раскрыт неожиданный сценарий окончания войны в Украине

В РФ хотят снять санкции и возобновить получения прибыли за счет продажи углеводородов, уверен Валерий Клочок.

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Валерий Клочок спрогнозировал сценарий завершения войны / Коллаж: Главред, Фото: klochok.com.ua, scrf.gov.ru, mil.ru

В РФ формируется группа силовиков, которая может сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине, заявил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

Он не исключил, что в эту группу может входить министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава Росгвардии Виктор Золотов. Такое мнение он озвучил в интервью Главреду.

"Эта группа сейчас очень мощная, и имеет возможность сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине", - отметил эксперт.

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При этом он напомнил о том, что во время визита в Китай Шойгу сделал резонансное заявление относительно политической возможности переговоров с Украиной о прекращении войны.

"При этом он не говорил об условиях, которые озвучивал Путин (денацификация, демилитаризация и отказ от вступления в НАТО). У Шойгу об этом речь не шла вовсе – он сказал, что мы можем говорить о приемлемых условиях, одно из которых заключается в признании России миром в качестве ядерной державы", - сказал собеседник.

При этом он не исключает того, что главным побудительным мотивом стало желание снятия санкций с РФ и возобновление получения прибыли за счет продажи углеводородов.

"А это возможно только в случае прекращения войны и дальнейших мирных переговоров. Именно об этом и говорил Шойгу в Пекине. Не Лавров, ни Путин, а именно Шойгу, который раньше никогда по определению не говорил о таких вещах. И я больше чем убежден, что его словами говорил Патрушев – это было именно по его указанию, а не Путина", - добавил Клочок.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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