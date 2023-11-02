Патрушев полностью взял на себя власть в РФ, силовики готовятся подавлять бунты, считает эксперт.

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Путин готовится к гражданской войне в РФ, в Дагестане подавили ее репетицию - Клочок / Главред

На фоне войны в Израиле, 29 октября, в Дагестане, где проживает много мусульман, состоялись антиизраильские акции. Протестующие сначала вламывались в один из отелей в поисках евреев, а позже разъяренная толпа в течение нескольких часов "штурмовала" аэропорт республики в попытке помешать израильтянам высадиться с самолета на территории России, а в дальнейшем требовала запретить гражданам Израиля въезд в РФ.

Руководство Кремля ожидаемо обвинило в разжигании протестов украинские спецслужбы, а российский диктатор Путин заявил, что акции "срежиссированы Западом". Кроме того, накануне антисемитские акции прошли и в других странах. В частности, в Турции президент Эрдоган заявил, что Запад пытается развязать войну между мусульманами и христианами.

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, почему российским спецслужбам выгодны протесты в Дагестане, могут ли они перерасти в религиозную гражданскую войну в РФ и почему Патрушев может сместить Путина с должности.

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Имеет ли ФСБ отношение к протестам в Дагестане?

Я считаю, что эти процессы абсолютно управляемы из Кремля. Есть основания говорить, что сегодня фактически всеми процессами в России руководит определенная группа силовиков под предводительством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и главы администрации президента РФ Антона Вайно. В эту группу, по разным данным, также входят министр обороны РФ Сергей Шойгу, бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, директор ФСБ Александр Бортников и руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. К тому же, среди них есть довольно интересная фигура специального представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, Юрий Чайка, который фактически отвечает за весь Северный Кавказ.

Эта группа, очевидно, спровоцировала акции протеста в Дагестане, потому что действия протестующих очень подозрительны, ведь им никто не оказывал сопротивления. Сначала они беспрепятственно заходили в отель в Хасавюрте, проверяли, есть ли там евреи или граждане Израиля, а потом было их почти беспрепятственное вмешательство в работу аэропорта. Они его блокировали, и, по большому счету, беспорядки начались уже после того, как они вышли на взлетную полосу и была создана картинка. Эта картинка создавалась ФСБ для того, чтобы показать ХАМАС, что и в России тоже есть акции протеста. Но русские христиане довольно лояльно относятся к евреям (по крайней мере в последние годы мы не фиксировали случаев массового противостояния против евреев), тем более негласная дружба между Израилем и Россией была очевидной.

Совершенно логично, что на фоне массовой поддержки Палестины арабским миром, мусульмане Северного Кавказа выступили якобы естественно. Да, есть недовольные, однако появление самой информации о том, что якобы в гостинице проживают евреи, не случайно. Ее распространял один из телеграмм-каналов, который называют приближенным к бывшему депутату Госдумы Илье Пономареву, после чего его обвинили в том, что якобы именно он подогревал протесты. То есть для того, чтобы спровоцировать протест, спецслужбы сработали абсолютно классически.

Если смотреть на внутреннюю российскую аудиторию, какова цель этих протестов – для чего ФСБ нужно их настолько раздувать?

Я бы не сказал, что этот сигнал слишком разносили внутри РФ. Это делали больше за границей и довольно справедливо, потому что накануне, в день начала протестов, было возбуждено уголовное дело СК РФ в Дагестане (а Следком подконтролен именно Бортникову), а также было заявление от руководителя Северной Осетии о том, что они должны не допустить противостояния. В тот же день было заявление министра внутренних дел Чечни, ставленника Кадырова, что они призывают успокоиться. Сейчас Кадыров делает заявление о том, что он дал команду стрелять на поражение по протестующим, если они будут выходить на улицы. Как по мне, за этой историей нужно будет следить, потому что ее бенефициары себя проявят.

Российские силовики показали, что они контролируют этот процесс – на внешнюю аудиторию направлен сигнал о том, что и в РФ есть те, кто поддерживает Палестину и арабский мир. В частности, как я уже сказал, это послание ХАМАСу, ведь Путин накануне встречался с его представителями. Вместе с тем, внутри России это показывает, что процесс протестов будет контролируемым.

Путин заявил о том, что протесты в Дагестане якобы "срежиссировал Запад". Могут ли эти события в процессе стать "черным лебедем", если Кремль потеряет контроль?

Пока Кремль держит контроль. Ранее я не упомянул фамилии еще одного российского силовика, руководителя Росгвардии Золотова. Росгвардия, кстати, участвовала в сдерживании протестующих в Махачкале. Это –фактически армия внутри России. Раньше, когда мы с вами общались насчет мятежа Пригожина, я озвучивал мнение, что Путин будет готовиться к возможной гражданской войне, чтобы ее не было. Но это не обязательно будет только Путин –это может быть команда силовиков Патрушева и Вайно, чтобы в случае возникновения беспорядков можно было их подавить (ведь Росгвардия получила на вооружение тяжелую бронированную технику, авиацию, системы противовоздушной обороны).

То есть команда Путина высоко оценивает риски гражданских беспорядков в РФ. После того, как был спровоцирован протест в Махачкале (довольно мощный, как мне кажется) они показали, что могут быстро его локализовать.

Кстати, телеграмм-канал "Утро Дагестана", начавший всю эту акцию, предлагал снова собраться, но ничего так и не произошло. В отличие от прошлого года, когда в Дагестане происходили акции протеста против мобилизации. Тогда, к слову, ситуация была более сложной, но и ее российским силовикам удалось локализовать.

Впрочем, это, по-моему, демонстрирует шаткость ситуации внутри РФ, начавшейся с акции протеста Пригожина. Уничтожение Пригожина, вооружение Росгвардии – это оценка высоких рисков дестабилизации в РФ. То есть они будут, но пока есть механизм сдерживания, и очень мощный. Он может еще долго держаться, но недовольство внутри РФ на фоне этих протестов может расти. Это очевидно, и этого боятся.

Чтобы не допустить гражданской войны, Кремль к ней готовится. И этот фактор в большей степени будет определять устойчивость России на внешней арене. Потому что все понимают, что можно инспирировать определенные процессы, но будут ли они успешными? Здесь вопрос пока открыт, а Путин и его окружение к этому готовились и готовятся – не случайно эта группа объединила в себе разведку, силовиков.

Кстати, Золотов визуально присутствовал на совещании с каким-то Путиным. Эта группа сейчас очень мощная, и имеет возможность сформировать другую повестку дня в переговорах по Украине. Здесь стоит упомянуть недавний визит Шойгу в Пекин для участия в Сяншаньском форуме безопасности. Туда были приглашены представители силовых ведомств из 90 стран, в том числе Великобритании, США и стран Европы. Китай хотел видеть там непосредственно Ллойда Остина, но США пока воздержались от высокого участия. Во время форума Шойгу сделал резонансное заявление относительно политической возможности переговоров с Украиной о прекращении войны. При этом он не говорил об условиях, которые озвучивал Путин (денацификация, демилитаризация и отказ от вступления в НАТО). У Шойгу об этом речь не шла вовсе – он сказал, что мы можем говорить о приемлемых условиях, одно из которых заключается в признании России миром в качестве ядерной державы.

То есть режим Путина (я сейчас не говорю о Путине лично) хочет себя уберечь. Но на фоне процессов, которые он инспирирует, совершенно очевидно, что одним из вариантов дальнейшего развития событий может быть именно завершение войны, потому что ситуация перегревается, и потом они могут не удержать над ней контроль.

На фронте, по большому счету, они не могут достичь успеха, потому что не могут полностью захватить Запорожскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую области, которые РФ "присоединила" к себе по Конституции, чтобы оформить их "присоединение" полностью. С санкциями у них тоже нарастают проблемы. И самый главный фактор, при котором Россия будет менять свою позицию – у России есть много "легких" денег из углеводородов, государственные деньги, которые где-то надо обращать. Они не могут просто лежать. 300 миллиардов замороженных активов РФ в Европе – это серьезный удар по Центробанку РФ и российскому бизнесу, который хочет работать. И им нужно снятие санкций, потому что у них полностью связаны руки. А это возможно только в случае прекращения войны и дальнейших мирных переговоров. Именно об этом и говорил Шойгу в Пекине. Не Лавров, ни Путин, а именно Шойгу, который раньше никогда по определению не говорил о таких вещах. И я больше чем убежден, что его словами говорил Патрушев – это было именно по его указанию, а не Путина.

Кстати, о чем это свидетельствует? Патрушев понемногу перебирает на себя власть?

Я думаю, что он уже полностью взял на себя власть, и его силовой блок моделирует различные ситуации. Интересный нюанс – когда в Россию с визитом прилетал Си Цзиньпин, была проведена встреча с чиновниками РФ. Патрушева на этой встрече не было – Путин отправил его в командировку. А это указывает на то, что Патрушев с Путиным, мягко говоря, не очень контактируют – у него несколько иное видение внешней политики, в том числе и войны против Украины.

Патрушев – это не меньший диктатор, чем Путин.

Но он очень последовательно налаживает связи с Китаем – перед этим он ездил в Китай, потом туда ездил Шойгу. Сейчас снова поехал Шойгу, хотя его представительство было не столь обязательным, потому что уровень представительства военных представителей и представителей силовых ведомств стран на форуме в Пекине очень разные – от заместителей до атташе. То есть это не самый высокий уровень. Но Шойгу улетел в Пекин именно как официальный представитель. А перед этим на смотрины в Китай летал Мишустин, который согласно Конституции РФ должен стать преемником Путина. Но Мишустин, вероятно, слабоват для этой роли и не из команды Патрушева.

Вы сказали, что ввиду риторики Шойгу, есть вариант, что в РФ настроены на завершение войны. Как скоро это может произойти?

Все будет определено во время переговоров Си Цзиньпина и Джозефа Байдена в ноябре в Сан-Франциско. Активность россиян и проводимые ими ядерные тренировки – это подготовка к этому саммиту. Эта встреча лидеров США и Китая будет промежуточной, но во время нее будут определять, когда и как это будет завершено.

Именно после этого саммита можно будет говорить о более конкретных временных промежутках и о том, на какие позиции мы выходим. Первый возможный вариант – прекращение горячей фазы до Нового года и выход на переговоры. Поскольку Зеленский категорически против встречи с Путиным, есть вариант, что Россию и Украину к этому переговорному процессу не допустят вообще. Фактически может быть так же, как с зерновой сделкой, когда переговоры велись посредством третьей стороны.

Так может быть при условии, что Путин номинально или формально жив. Но если, например, власти России, а именно группа Патрушева получает сигнал о том, что они остаются у власти, убирают Путина и дальше управляют Россией в том же формате, санкции снимают, но вместо этого они должны прекратить войну, могут быть спорные территории, чтобы РФ прилично выглядела, тогда можно будет говорить о длительном переходном периоде, в течение которого может передаваться территория, подписываться определенные документы. И этот период может занять не один год, но горячей фазы войны не будет.

Тем более, в таком сценарии, прежде всего, заинтересован Запад, ведь на него навалилось немало проблем. В большей степени такую позицию сейчас обуславливает Ближний Восток. К тому же, Европа не успевает производить снаряды и боеприпасы в достаточном количестве. Те же проблемы и у России. Потому что РФ побежала в Северную Корею именно из-за снарядного голода.

Но самое главное – давление российского бизнеса на власть. Все понимают, что длительная война требует больших денег. В следующем году Россия планирует увеличить расходы на войну, уменьшить социальные расходы и усилить Росгвардию, потому что понимают, что это может вызвать социальный взрыв. Соответственно, есть много факторов, которые указывают на то, что от войны в Украине страдают все стороны – не только Украина, но и Запад и США. Поэтому после форума в Сан-Франциско могут выйти на подготовку групп между Китаем и США, которые будут напрямую прописывать условия прекращения войны и на Ближнем Востоке, и в Украине.

Я бы хотела немножко вернуться назад. Вы сказали, что пока российские власти и Росгвардия удерживают контроль над протестами в РФ. А при каких условиях возможна потеря контроля – что должно произойти, чтобы, например, те же дагестанцы начали протестовать уже против власти?

Сейчас я не вижу таких перспектив. Если брать во внимание прошлый год, когда дагестанцы активно протестовали против мобилизации, их очень легко растворили.

Дагестан сегодня – это вторая Чечня. Там много людей, которые работают с ФСБ и контролируют протестные акции. Они и впредь будут их растворять. Кстати, в прошлом году это произошло в большей степени с помощью контроля из Чечни. Соответственно, сейчас предпосылок для развала путинского режима в РФ не так много.

Тем более, что Запад в этом не заинтересован. И хоть Запад понимает, что в РФ нужно готовить социальный бунт, но на данном этапе для этого нет сформированного ядра. Как минимум, нет политического лидера. Был Навальный, но и его заключили в тюрьму.

Поэтому предпосылок для восстания в России нет. А даже если они и были, то уже создан механизм противодействия им в виде Росгвардии. Конечно, соответствующие процессы продолжаются, но они могут быть растянутыми не на один год.

Могут ли подобные антисемитские протесты начаться в странах арабского мира? Каковы могут быть их последствия?

Яркий пример – Турция. Призыв Эрдогана к религиозной войне мусульман против христианского мира – это четкий сигнал Западу, что с мусульманами должны считаться. Идея восстановления Османской империи в голове Эрдогана никуда не делась, так же, как и у Путина по восстановлению Российской. Желаний много, но все будет зависеть от стран Запада. Потому что Запад в военном плане оказался не готовым к такому противостоянию. И США, когда озвучивали новую оборонительную стратегию, говорят о подготовке к одновременной войне против России и Китая в 2027-2032 годах.

Все понимают вызовы, и будут готовиться. Я вижу, что нас ждет очень серьезная гонка вооружений, когда страны будут переводить свои производства на военные рельсы. И недавнее заявление министра обороны Германии Писториуса также это подтверждает. Эта подготовка – насущная необходимость. Арабский мир давно к этому готовится, вооружается. Конечно, они слабее технологически, но номинально Европа отстает в подготовке личного состава, готового воевать, и в количестве военной техники. Поэтому требуется время на восстановление.

Эрдоган использовал антисемитские протесты, скорее, как предлог, чтобы заявить о себе, потому что его начали убирать. Он хотел пригласить к себе Путина, но ему не дали этого сделать. Потому как страна НАТО может принимать у себя главу страны-агрессора? Эрдоган выступает за исламизацию Турции – в определенной степени, ему это удалось, но он создал там и диктатуру. Поэтому евреи – это лишь повод.

Если Запад не сделает выводов, может ли это перерасти в противостояние Запада и Востока, и, соответственно, стать толчком к началу Третьей мировой войны?

Выводы уже сделаны – на данном этапе ситуацию стремятся стабилизировать, чтобы иметь время на подготовку к предстоящему противостоянию. На Западе есть понимание того, что нужно делать. Но война – войной, однако политика никуда не делась. Поэтому все понимают, что нужно готовиться, чтобы заявления Эрдогана не стали реальностью.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок – общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года – руководитель Центра общественной аналитики "башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год – председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год – руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – до сих пор – основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год – главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы В Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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