Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок

Дерзкое уничтожение Пригожина может стать катализатором процессов в РФ, к которым Путин готовится, убежден эксперт.

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Смерть Пригожина может запустить неотвратимые внутренние процессы в РФ - Валерий Клочок / Главред

В среду, 23 августа, бизнес-джет, принадлежавший главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, упал в Тверской области. Все пассажиры, которые были в самолете, погибли. При этом на борту, как сообщили в Росавиации, находилось и руководство ЧВК "Вагнер" - Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Следственный комитет России начал уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации самолета, хотя очевидцы происшествия сообщали о двух взрывах, что может свидетельствовать о сбитии самолета российской ПВО.

В интервью Главреду политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал, может ли смерть Пригожина быть инсценировкой, произойдет ли новый поход на Москву, и что будет с ЧВК "Вагнер".

Как вы думаете, мог ли инцидент с Пригожиным быть инсценировкой, и какова тогда его цель?

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Конечно, версий очень много. На момент нашего разговора обнаружили тела восьми погибших. Еще двоих ищут, но смерть Пригожина никто не комментирует, кроме того, что Росавиация сообщила, что он находился на борту.

И большая вероятность того, что Пригожин со всей командой уже не вернется на арену. Потому что появление Пригожина в Африке - это знаковый момент, доказывающий, что все шло по сценарию, который многие озвучивали, а именно что Пригожин будет перемещен в Африку для выполнения задач Путина.

Версия с инсценировкой имеет право на жизнь, мы не можем ее отрицать. Многие убеждены, что Пригожин, видимо, отдыхает где-то на Бали и пьет шампанское. Но как ему возвращаться? Он привык быть на острие событий, и я далек от мысли, что воспримут адекватно, если бы он инсценировал собственную смерть. И это, в первую очередь, не выгодно ему, потому что на этот период, пока его гипотетически не будет при командовании, кто-то должен выполнять конкретные задачи, которые ставят сейчас ЧВК "Вагнер" и в Беларуси, на границах с Польшей, Литвой, Латвией, и непосредственно в Африке. Два дня назад мы стали свидетелями видео, где Пригожин говорил, что уехал в Африку что-то делать. Задачу он не озвучивал, но факт остается фактом.

Гипотетически мы допустим, что ФСБ предвидели такой вариант, но я далек от мысли, что они не выполнят свою работу до конца. То есть версия, что Пригожина уже нет, как по мне, завершающая. Есть интересный нюанс, который был связан именно с публичным неуважением Пригожина к Путину. После мятежа Пригожина (иначе назвать это нельзя, хоть и были версии о якобы договоренности Путина с Пригожиным) Путин выглядел в глазах многих россиян, говоря литературно, непривлекательно, ибо в его адрес звучало много критики. Да и его встреча с руководителями "Вагнера" была странной, и сейчас мы видим ее продолжение. ЧВК сохранена, выполняет свои задачи, вожаки найдутся – это не будет большой проблемой.

Но главная проблема с недовольством действиями Путина (потому что Шойгу действует именно от его имени) убрана. Путин таким образом показывает, что он контролирует ситуацию и уничтожает всех несогласных среди тех, кто поднимает голову. Вспомним здесь историю с Суровикиным, который по официальным данным уволен. Хотя, вероятно, он уже также ликвидирован, потому что Путин такого не прощает. К тому же, вооружение бронированной техникой Росгвардии указывает на то, что у него есть своя частная армия (потому что 200 тысяч человек – это довольно большая армия), которая готова его защищать даже от таких кампаний, как пригожинская, у которой раньше были самолеты и все остальное.

А теперь о последствиях этого. Путин открыл ящик Пандоры, потому что в России сейчас будет немало недовольных таким дерзким поведением Путина. Конечно, выдадут версию, что это был террористический акт, к которому причастны Буданов с Малюком или американская разведка.

Поэтому, скорее всего, переложат вину на кого-то, и на этом все закончится, перевернут страницу и пойдут дальше. Но 23 июня было начало истории с Пригожиным, а 23 августа она завершилась. Я допускаю, что могу ошибаться, но эта ситуация мне представляется именно такой. Тем более что гибель Пригожина была лишь вопросом времени.

А почему так долго Путин выжидал, целых два месяца, при чем, как утверждает Росавиация, Пригожин был в списке пассажиров. Почему нельзя было как-то тихо это решить, а вместо этого его самолет показательно сбили?

Прежде всего надо посмотреть, по какой траектории летел самолет, и почему там могло сработать ПВО. Но я не очень верю в эту версию. Однако есть и вовсе конспирологическая версия, которой я бы не отвергал. Она заключается в том, что другие службы России, которые хотели бы заменить Шойгу и Герасимова, могли подставить Путина сбиванием самолета Пригожина. Но тогда возможно заявление, мол, не досмотрели. Обратите внимание - люди в России "съели" уничтожение нескольких бортов во время марша Пригожина с российскими офицерами внутри. И я далек от того, что россияне так же не проглотят ту версию, которая сейчас выгодна Путину. Тем более, что Путин, выступавший во время этого по случаю 80-летия Курской битвы, демонстрирует этим свое равнодушие.

Поэтому я пока не верю, что Путина начинают подставлять. Скорее, начнутся другие процессы, потому что это сигнал тем, кто против Путина. Мол, если кто-то выступает против, то он будет уничтожен. И я сомневаюсь, что такие люди спрячутся и будут выжидать в системе Путина. Скорее всего нет, потому что такое дерзкое уничтожение Пригожина может стать катализатором процессов в РФ, к которым Путин готовится. Неслучайно я упоминал о Росгвардии, которую он мощно вооружал. Потому что какой в этом смысл, если все под контролем?! А вот бронированная техника свидетельствует, что Путин может готовиться к беспорядкам а-ля гражданской войны в РФ.

Кстати, было заявление части "вагнеровцев", которые, фактически, обвинили в этом инциденте власть. Если Путин готовится к беспорядкам, могут ли их спровоцировать "вагнеровцы" при определенной поддержке?

Такой вариант можно рассматривать, но ранее вы задали вопрос относительно того, чего два месяца ждал Путин. Он последовательно создавал ситуацию, чтобы ЧВК "Вагнер" можно было передать под другой контроль.

Ему надо было канализировать всю эту историю. Большая часть "вагнеровцев" переместилась в Беларусь. Им поставили задачу-заниматься Польшей, Латвией и Литвой, провоцировать ситуацию. Часть представителей ЧВК уже вывезли в Африку, то есть их рассередили.

Путин готовился к этому, потому что если бы он сразу уничтожил Пригожина, могли начаться беспорядки среди "вагнеровцев".

Но часть "пригожинцев "подписали контракты с Министерством обороны РФ, еще определенная часть получила поблажки, часть взяли под контроль, и потихоньку Путин дошел до точки уничтожения командования ЧВК"Вагнер". Есть мнение, что зеки идеологически преданы кому-то, но это далеко не так. Потому что "Вагнер" - это, скорее, о деньгах, от идеи они далеки.

И хотя Пригожин якобы и проявлял какие-то политические амбиции, но я, откровенно говоря, сомневаюсь, что именно это было его конечной целью. Скорее всего, он хотел получить новые финансовые потоки, а те, кто его использовал, думали о власти. Я не исключаю, что сейчас эту ситуацию могут использовать, чтобы добиться власти. А как оно будет в дальнейшем – будем видеть.

Так или иначе, тема Пригожина будет топ-темой и за рубежом, и здесь неважно, сбивали самолет или нет.

В целом эта ситуация пока выгодна Путину. Поэтому он пошел ва-банк, когда пошел на уничтожение руководителей "Вагнера", провоцируя этим тех, кто ему противостоит. А такие люди в РФ точно есть.

Кстати, появлялась информация, что в Великобритании ЧВК "Вагнер" могут признать террористической организацией. Этот инцидент как – то повлияет на этот процесс - ускорится ли он, если не будет действующих лиц?

Я думаю они, наоборот, могут забыть об этой истории. Раньше их объяснение было чудаковатым. Мол, мы не можем "Вагнер" террористической организацией, потому что получится так, что Россия – террористическая страна, потому что Путин подтвердил, что РФ финансировала ЧВК "Вагнер".

Сейчас получится так, что "Вагнера" нет, эту ЧВК как-то переназвут, или она дальше будет действовать на определенной территории. То есть появился определенный временной промежуток, в течение которого Лондон будет молчать. Что, кстати, выгодно и США, которые тоже отсрочили эту историю. Так же, как и вопрос ареста Путина. Потому как заявил Госдеп США, даже несмотря на ордер МУС на арест Путина, его не арестуют, пока он является президентом России. То есть сейчас посылают дипломатические сигналы, чтобы смоделировать выгодную для Запада ситуацию в РФ. Потому что вопрос не только в том, чтобы разорвать логистические связи с РФ, но и перенастроить их в интересах других государств. Именно поэтому мир сейчас активно работает со странами третьего мира.

Гипотетически Пригожин может оказаться живым и через некоторое время появиться, заговорить о покушении против себя и снова начать работать против Путина или его окружения?

Я не исключаю таких вариантов. Но это настолько большая и деликатная игра, что, по-моему, ее вытащить до края будет очень сложно. Руководители "Вагнера" подтвердили гибель Пригожина, поэтому, скорее всего, Пригожин больше мертв, чем жив. Поэтому даже те, кто моделирует такую ситуацию, понимают, что получат сопротивление. Потому что Путин понимает, что его хотят сбросить, и он готовится. Поэтому Пригожина скорее надо убить, чем оставить живым. Многие говорили, что Пригожин – не жилец, потому что такие долго не живут. И если ты делаешь заявку на лидера нации, то ты должен иметь политическую поддержку. По-моему, Пригожин, особенно с его бэкграундом, рановато стартовал. Однако я скептически отношусь к тому, что со временем он может "ожить". Это так же, как о Гитлере когда-то говорили. Даже если и так, то он всю жизнь будет жить на островах, никто и не узнает о нем. А так, нет Пригожина – нет проблемы.

Если действительно и Пригожин, и Уткин погибли в самолете, как тогда Путин сможет использовать "Вагнер"? Какой у него план?

Он был очевиден и раньше. Месяц-полтора, когда только началась история с так называемым маршем справедливости и походом в Беларусь, я сравнивал эту версию с той, которая звучала от многих экспертов еще осенью прошлого года, а именно что 90 тысяч россиян перебросят в Беларусь, и они нападут на Украину.

Такой контингент создавал бы реальную угрозу для Украины, потому что перед началом полномасштабного вторжения на учениях в Беларуси находились 100 тысяч военных РФ, которые тогда были вооружены и подготовлены. Беларусь вытащить инфраструктурно 90 тысяч не может. "Вагнеровцев" по определению столько не было, а когда они переехали в Беларусь, это выглядело странно. Как будто будет какое-то продолжение истории, к тому же они начали обострять ситуацию на границе с Польшей, которая очень обеспокоена по этому поводу и закрывает границы с Беларусью, Латвия тоже вводит дополнительные меры. То есть они четко понимают эту угрозу, но для Путина важна не Беларусь, а Африка, Потому что это тот континент, за который идет борьба.

Для сравнения – торговля Африки и Китая около 130 миллиардов. Это-немало, а перспективы – еще больше. Путин понимает, если он там будет иметь свой интерес, то сможет влиять и в военном плане, потому что там войска надо меньше, чтобы завоевать какую-то страну. Это же не Украина, там не будет такого серьезного сопротивления. Поэтому конечной целью Путина в перемещении "Вагнера" в Беларусь является Африка, и они туда легко перемещаются по воздуху транспортным самолетами.

А создавая конфликт на африканском континенте, возникает и огромное количество беженцев, которых перевозят в Беларусь, и они начинают атаковать границу Литвы, Латвии и Польши так же, как это делали сирийцы. То есть ничего выдумывать не надо, особенно на фоне того, что РФ не достигает мощных успехов на фронте в Украине. Поэтому здесь Путин действует в своей парадигме, создавая точки конфликтов, как это было в Южной Осетии, Абхазии. Сейчас такие претензии время от времени возникают к Казахстану, поэтому я не исключаю и войны РФ с Казахстаном рано или поздно. К тому же, россияне качают ситуацию на Балканах, ведь сербы, хоть и живут ЕС, до сих пор не стали проевропейскими. А "Вагнер" - очень удобный инструмент, чтобы моделировать политическую ситуацию через силовое влияние.

Если вы уже упоминали о Беларуси, то хотела бы уточнить-что будет с Лукашенко? Когда начинался этот так называемый марш Пригожина Лукашенко давал честное слово, что с Пригожиным ничего не произойдет. Бьет ли эта ситуация по позициям Лукашенко, и может ли ею воспользоваться Кремль?

Абсолютно нет, никоим образом. Его эта ситуация совсем не обходит, тем более, что инцидент произошел в воздушном пространстве России. Он может лишь сказать: "я Женю знал лично, он хороший был парень, мы соболезнуем и верим, что найдем ему достойную замену, и" Вагнер"будет работать дальше". Примерно так и будет выглядеть его спич, но Лукашенко это не тронет.

Потому что Лукашенко получил много козырей в этой истории. Его заявление о проведении переговоров, как ему там ставили ультиматумы, как Пригожин его послушал, когда он прямо говорил, что выполнял одну работу с Путиным. Мол, мы с Путиным равны, и вы должны меня слушать. Вряд ли Лукашенко после истории с Пригожиным понесет репутационные потери. Они с Путиным одного поля ягоды. Однако Лукашенко хитрее, чем Путин в силу сложившихся у него экономических обстоятельств. Ведь Беларусь не имеет такого огромного потенциала за счет углеводов, как Россия. Поэтому Лукашенко за 30 лет научился "петлять". Я не в восторге от этого подонка, потому что он одинаково ответственен за войну против Украины. Но он действительно очень опытный диктатор, умеющий держать власть в руках любым способом.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "башня", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – до сих пор - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год - главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы В Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

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