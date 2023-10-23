Все решит важное событие: Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине

После появления у ВСУ современной авиации ситуация может измениться, не исключил Роман Свитан.

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Роман Свитан дал прогноз по окончанию войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан спрогонозировал вероятность завершения войны в Украине.

Он подчеркнул, что на следующий год ведение войны полностью профинансировано серьезной помощью от партнеров Украины. Об этом он рассказал в обзоре для 24 Канала.

По прогнозу полковника ВСУ в запасе, речь может идти о периоде до следующего сентября – октября.

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Вместе с тем он не исключил, что, учитывая определенные этапы подготовки и проведения предвыборных кампаний, именно сентябрь является основным месяцем для информационной подачи под выборы президента США.

"В среднем, наверное, удар будет столь серьезный после появления авиации", – считает эксперт.

Свитан при этом добавил, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

Ранее в ОП дали неожиданный прогноз по срокам окончания войны. Михаил Подоляк рассказал о том, что нужно сделать Силам обороны, чтобы переломить ситуацию в свою пользу.

Напомним, ранее Александр Хара рассказал о вариантах завершения войны в Украине. Эксперт считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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