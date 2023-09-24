'Может продолжаться еще несколько лет': Хара рассказал варианты завершения войны в Украине

Хара считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну.

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Хара рассказал сценарий завершения войны в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, есть ли шанс на то, что в 2024 году завершится горячая фаза войны или же война в целом.

Дипломат отметил, если мы абстрагируемся от Украины и России, то есть несколько вариантов завершения войны.

"Первый - если стороны придут к согласию и найдут компромисс. Но это - не наш вариант, потому что это будет не компромисс с РФ, а, фактически разрушение государства. Второй - если кто-то будет неспособен продолжать боевые действия по разным причинам. Это могут быть политические изменения или нехватка ресурсов. Это тоже пока не наш вариант, потому что нам помогают (хотя и могут, конечно, управлять количеством этой помощи). Россияне пытаются достать дополнительные ресурсы и Северной Корее, Китае и Иране", - пояснил эксперт. видео дня

Хара считает, что для Украины было бы хорошо, если бы россияне поняли, что больше не могут вести эту войну и им нужно искать выхода из ситуации, но пока они до этого понимания не дошли.

"Есть надежда на внутриполитические проблемы в РФ - мятеж Пригожина был прототипом того, что может произойти. А с успехами Украины на юге желание желающих выплескать раздражение и гнев на человека, который это начал и плохо воюет, может ускорить завершение войны", - добавил он.

А иначе и мы, и наши партнеры должны готовиться, что война продлится еще несколько лет, пока у РФ есть ресурсы, а американцы не смогли перерезать каналы поставки чипов и других вещей в Россию, считает Хара.

Кто такой Александр Хара Александр Хара-эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

Война в Украине

Напомним, что оккупанты "отгребли" на юге, ВСУ продвигаются возле ивового и Работиного. В районе Марьинки враг забрасывает украинских защитников "мясом". Россия атакует в районах Северного и Авдеевки.

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении. Однако у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, раскрыл Евлаш.

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают россиянам формировать новые силы. Контрнаступательные действия ВСУ в районе Бахмута и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.

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