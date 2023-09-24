УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал об окончании войны

Юлия Куришко
24 сентября 2023, 13:02 обновлено 24 сентября, 13:17
Крым нужно освобождать силой, и никакой дипломатии для этого не нужно, считает Александр Хара.
'Пока не дойдут до наших границ': Хара рассказал об окончании войны
Хара рассказал, куда дойдут и где остановятся ВСУ / коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, возможен ли такой сценарий, когда условно ВСУ освобождают левый берег Херсонщины, подойдут к Крыму и фактически на этом остановятся.

"Конечно, ВСУ не будут этого делать - они будут идти, пока не дойдут до наших границ. Тут у меня нет сомнений, и Залужный тоже говорил, что его не остановят никакие указания (в чем он абсолютно прав). Другой вопрос, что у наших партнеров есть важный рычаг влияния, потому что мы, фактически, зависим от Запада как с точки зрения экономики, так и по оружию", - пояснил дипломат.

Он также добавил, что не менее важным является и фактор Маска, то есть американцы могут вырубить рубильники, и мы будем слепыми в Крыму с точки зрения разведки.

видео дня

Еще один момент - куда именно мы можем нанести удар. Хара объяснил, что обычный снаряд можно выстрелить, а вот со снарядом с GPS могут быть вопросы, потому что доступа к этой системе у нас может не быть.

"Мы должны убеждать всех в том, что Крым нужно освобождать силой, и никакой дипломатии для этого не нужно. Это-единственный путь, он приведет не к Третьей мировой, а к более быстрому завершению этой войны. Потому что без Крыма Донецк и Луганск россиянам не нужны - для них это чемодан без ручки", - подчеркнул он.

Напомним, что ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении. Однако у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, раскрыл Евлаш.

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет. Юрий Игнат заявил, что ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен не ATACMS, но такие ракеты точно будут в ВСУ.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Крыма контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:56 Украина
Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

12:18 Мир
ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:03

Звезда "Довбуша" жестко высказался о своей бывшей возлюбленной - "молчунье" Безрук

13:02

"Пока не дойдут до наших границ": Хара рассказал об окончании войны

12:59

Цветы пойдут в рост: какой водой нужно поливать комнатные растения

12:56

РФ убрала все корабли из 13-го судоремонтного завода: что происходит

12:47

Сумасшедшее испытание для глаз: найди лошадь без хвоста за 5 секунд

США медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - ХараСША медлит с ATACMS, потому что держит их для защиты от Китая - Хара
12:28

Это не бутерброды, а золото: их готовить так просто - рецепт за 5 минутВидео

12:18

Украинский дрон ударил по зданию ФСБ в Курске - СМИ

11:57

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет: в Воздушных силах сделали заявление

11:41

В России вспыхнул топливный кризис: раскрыты основные причины

Реклама
11:26

Именины и День ангела в октябре 2023: кого и когда поздравлять по новому календарю

11:11

Это делают не все, но зря: зачем выворачивать вещи при стирке

11:07

Для защиты Тайваня нужны ракеты: дипломат пояснил, почему США тянут с ATACMS для ВСУ

10:53

ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении

10:50

Как понять, что пора собирать капусту: 3 признака, которые нельзя игнорировать

10:50

Именины 25 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

10:33

"SMSками скидывались на убийства детей: путинист-звезда "Антикиллера" выдал бред в эфире

09:59

Россияне массово запускают БПЛА по скоплению гражданских в Херсонской области

09:52

Финансовый гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Овнам и Весам будет туго

09:34

Адвокат пояснил, имеют ли право сотрудники военкоматов задерживать людей на улице

09:33

"Это переломный момент для победы": когда Украина выиграет войну и оккупанты исчезнут - прогноз

Реклама
09:10

Гороскоп на неделю с 25 по 1 октября: Тельцы добьются своего, Рыбам - волнения

08:55

ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

08:46

Изысканно и быстро: победитель "Мастер Шеф" показал, как приготовить сочную буженину за менее чем час

08:38

Цены на продукты вырастут: как сильно придется раскошелиться украинским хозяйкам

08:37

Прорыв линии обороны на Юге: значение этого успеха очень великомнение

07:51

Атаки ВСУ на разных направлениях не дают русским формировать новые силы - ISW

07:47

Какой праздник завтра 25 сентября:день в мировой и украинской истории, церкви

06:46

Союзники сознательно дозируют нам поставки оружия?мнение

06:35

Существует ли в украинском языке слово "четыредесят": Авраменко удивил объяснением

04:00

Эксперт назвал эффективное оружие, которое молниеносно уничтожает живую силу оккупантов

03:00

Украина уничтожит ПВО России в Крыму и поставит под удар Крымский мост – Свитан

01:36

"Могут уйти годы": эксперт спрогнозировал, как скоро Украина вступит в ЕвросоюзВидео

00:01

Безумная оптическая иллюзия для гениев: надо найти леденец среди мороженого за 6 секунд

23 сентября, суббота
23:34

"Вытесняем россиян": ВСУ продолжают наступление в районе Вербового - Генштаб

23:30

Умерла мама Кузьмы Скрябина

23:13

"Вы нас обманули": в РФ официально заявили, что продолжат убивать украинцев

22:43

Маск не выключал Starlink перед ударом ВСУ по ЧФ РФ: Буданов рассказал, как все было

22:11

Штормить будет почти 10 дней: Украину накрыла сильнейшая магнитная буря

21:24

Шольц пригрозил пограничным контролем: между Польшей и ФРГ вспыхнул скандал

20:49

Оккупанты попали в "ад": ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом

Реклама
19:56

Личная армия Кадырова опасна для Кремлямнение

19:43

"РФ отчаянно будет атаковать": Арестович рассказал, сколько продлится война в Украине

19:27

Ворвется +31: в какие регионы возвращается лето, а где будут грозы

19:15

Буданов – о пролете БПЛА возле резиденции Путина: хороший маршрут на Москву

18:49

Молитва, которая творит чудеса: Сон Пресвятой Богородицы 77 защитит от всего

18:32

Собчак прокомментировала вторую беременность

18:23

Как сказать на украинском "первый блин комом": Авраменко дал ответ

18:19

Денис Казанский. Россияне в ярости из-за прилетов по СевастополюВидеоблоги

17:57

Власти призвали украинцев выехать из Крыма

17:56

Гайтана поделилась редким фото со своим мужем

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять