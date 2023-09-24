'Пока не дойдут до наших границ': Хара рассказал об окончании войны

Крым нужно освобождать силой, и никакой дипломатии для этого не нужно, считает Александр Хара.

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Хара рассказал, куда дойдут и где остановятся ВСУ / коллаж: Главред, фото: 36 ОМБП, 33 отдельная механизированная бригада

В интервью Главреду эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара рассказал, возможен ли такой сценарий, когда условно ВСУ освобождают левый берег Херсонщины, подойдут к Крыму и фактически на этом остановятся.

"Конечно, ВСУ не будут этого делать - они будут идти, пока не дойдут до наших границ. Тут у меня нет сомнений, и Залужный тоже говорил, что его не остановят никакие указания (в чем он абсолютно прав). Другой вопрос, что у наших партнеров есть важный рычаг влияния, потому что мы, фактически, зависим от Запада как с точки зрения экономики, так и по оружию", - пояснил дипломат.

Он также добавил, что не менее важным является и фактор Маска, то есть американцы могут вырубить рубильники, и мы будем слепыми в Крыму с точки зрения разведки.

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Еще один момент - куда именно мы можем нанести удар. Хара объяснил, что обычный снаряд можно выстрелить, а вот со снарядом с GPS могут быть вопросы, потому что доступа к этой системе у нас может не быть.

"Мы должны убеждать всех в том, что Крым нужно освобождать силой, и никакой дипломатии для этого не нужно. Это-единственный путь, он приведет не к Третьей мировой, а к более быстрому завершению этой войны. Потому что без Крыма Донецк и Луганск россиянам не нужны - для них это чемодан без ручки", - подчеркнул он.

Напомним, что ВСУ перерезают логистический маршрут россиян на Бахмутском направлении. Однако у противника еще остается несколько логистических трасс, которыми он поставляет обеспечение в Бахмутскую группировку, раскрыл Евлаш.

Россияне своей ПВО не защитят Крым, а ATACMS точно будет. Юрий Игнат заявил, что ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе был нанесен не ATACMS, но такие ракеты точно будут в ВСУ.

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