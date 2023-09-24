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ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW

Юлия Куришко
24 сентября 2023, 08:55 обновлено 24 сентября, 09:09
810-я бригада российских морпехов была уничтожена на юге Украины.
ВСУ полностью разбили бригаду российских морпехов на Запорожье - ISW
ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 3 отдельная штурмовая бригада

В Институте изучения войны сообщили, что во время контрнаступления ВСУ на Западе Запорожской области уничтожили одно из формирований российских оккупантов - 810-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Аналитики ISW в сводке ссылаются на информацию главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. В интервью The War Zone он заявил, что 810-я бригада российских морпехов была "полностью разбита" на юге Украины, ее остатки отошли, а на фронте их заменили российские десантные части.

"Описание статуса 810-й бригады, предоставленное Будановым, больше всего соответствует доктринальному определению тактической миссии армии США "уничтожить": "физически сделать вражеские силы боеспособными до тех пор, пока они не будут восстановлены", - подчеркнули в ISW.

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Отмечается, что подразделения 810-й бригады действовали на Запорожском направлении с марта 2023 года, а с июня - на западе области, где продолжается украинское контрнаступление.

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что атаки ВСУ на разных направлениях не дают россиянам формировать новые силы. Контрнаступательные действия ВСУ в районе Бахмута и на юге страны не дают российским захватчикам сформировать дополнительные силы.

ВСУ продолжают наступление в районе ивового. На Запорожском направлении силы обороны продолжают наступательную операцию в районе ивового, вытесняют противника с занимаемых позиций, закрепляются на занятых рубежах.

ВСУ уничтожают позиции РФ под Бахмутом. Российские оккупанты попали в настоящий "ад" под Бахмутом. Украинские военные мастерски применяют тяжелое вооружение, которое поставляет Запад.

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