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Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарий

Юлия Куришко
21 сентября 2023, 02:10
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ATACMS позволит ВСУ наносить удары в радиусе до 300 километров по всем зонам боевых действий и в Крыму, считает Коваленко.
Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарий
Украина может уничтожить Черноморский флот РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, способна ли Украина уничтожить Черноморский флот и как будут разворачиваться события после того, как ВСУ получат дальнобойные ракеты ATACMS и Taurus.

Коваленко пояснил, что Taurus - это почти такие же ракеты, как Storm Shadow и SCALP-EG, однотипные ракеты дозвукового типа.

"Об ATACMS говорить рано, потому что я не знаю прецедентов, когда бы именно ATACMS использовали по надводным объектам как противокорабельный комплекс. Возможно, будет первое уникальное использование таких ракет, но сначала их надо получить", - пояснил эксперт.

По его словам, ATACMS позволит ВСУ наносить удары в радиусе до 300 километров по всем зонам боевых действий и в Крыму. Также будет возможность поражать различные военные объекты - стрелковые бухты, военные корабли и тому подобное.

"Я думаю, что Украина способна уничтожить Черноморский флот. Если шаг за шагом корабли будут уничтожаться, Россия не сможет их компенсировать. Разве что перебазирует корабли из своих других флотов, например, из Каспийского к Черному морю. Но и эти корабли могут быть уничтожены. Пока российское командование будет думать, они потеряют еще не одну боевую единицу", - подчеркнул Коваленко.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко сделал прогноз по операции ВСУ по освобождению Крыма:

Атака на Черноморский флот РФ

Напомним, что фрегат Адмирал Макаров атаковали морские беспилотники. Фрегат был поврежден во время одной из первых атак украинских надводных дронов на Севастополь. В Сети появились новые спутниковые снимки российского фрегата Адмирал Макаров.

Данилов рассказал, что ВСУ способны разбить Черноморский флот, Западу не надо бояться Путина. Чем быстрее Украина получит вооружение, тем скорее наступит мир – не надо бояться "спровоцировать Россию", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В РФ пожаловались на новую атаку на Черноморский флот. Пять морских безэкипажных катеров атаковали патрульный корабль "Сергей Котов", утверждают в Минобороны РФ.

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война в Украине Черноморский флот
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