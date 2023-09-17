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ВСУ способны разбить Черноморский флот, Западу не надо бояться Путина – Данилов

Андрей Ганчук
17 сентября 2023, 09:11 обновлено 17 сентября, 09:16
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Чем быстрее Украины получит вооружения, тем скорее наступит мир – не надо бояться "спровоцировать Россию", сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов, ракеты, Черноморский флот
Полная или частичная ликвидация Черноморского флота - решаемая задача, - Данилов / Коллаж: Главред, фото: СНБО, УНИАН

Силы обороны Украины могут частично или полностью уничтожить Черноморский флот РФ, и такой шаг заставит агрессора ускорить поиск вариантов по выходу из войны. Чем быстрее Киев получит нужное оружие, тем скорее наступит мир. Западу не следует бояться главу Кремля Владимира Путина, от практики "страха спровоцировать Россию" следует избавляться. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

В своей колонке на Украинской правде он написал о том, что руководство России понимает исключительно язык силы. Стратегической точкой перелома в войне может стать удар по Черноморскому флоту, который сделает оккупантов на шаг ближе к выходу из войны.

"Например, полная или частичная ликвидация российского военного черноморского флота, являющаяся задачей решаемой, должна значительно ускорить процессы в России поиска выхода из развязанной войны", - отметил Данилов.

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По его словам, важно, чтобы Украина получила от союзников и партнеров оружие, поскольку это ускорит разгром вражеских войск и наступление мира.

"Поэтому Формула мира – это формула оружия. Чем быстрее Украина получит достаточно современного оружия, тем скорее мы вернем мир, который будет более безопасен для Европы и мира", - добавил чиновник.

Также секретарь СНБО считает несостоятельной политику Запада, который дозирует военную помощь Украине "по соображениям страха, чтобы не вызвать раздражение Путина и не провоцировать Россию к дальнейшей эскалации".

"Отказ или промедление с передачей украинским вооруженным силам современного вооружения - это прямое поощрение кремля к дальнейшей войне, а не наоборот", - подчеркнул он.

Атаки Украины на Черноморский флот РФ

Вооруженные силы Украины 13 сентября ударили по российским оккупационным войскам в захваченном Севастополе. Армия поразила военный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону". По данным журналистов SkyNews, в публичном пространстве впервые стало известно об ударе по подлодке оккупантов, причем британскими ракетами Storm Shadow.

ВСУ разрушили БДК "Минск" и подлодку РФ в Севастополе, сообщила разведка Великобритании. По данным аналитиков, Россия потеряла одну из четырех подлодок, которые наносят ракетные удары по территории Украины.

На следующий день, 14 сентября, согласно данным украинских СМИ, экспериментальный дрон СБУ Морской малюк ударил по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. Корабль получил серьезные повреждения и потерял ход.

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СНБО Черноморский флот Алексей Данилов война России и Украины
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