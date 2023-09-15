Дрон попал в корму, Самум дал крен: в Черном море подбит ракетный корабль РФ – СМИ

Ракетный корабль РФ Самум был атакован недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

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Корабль РФ Самум подбили в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

Экспериментальный морской дрон Службы безопасности Украины "Морской малюк" подбил российский ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" в Черном море.

Об успешных действиях украинских защитников рассказал агентству "Интерфакс-Украина" источник в СБУ.

"Вчера морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту. "Морской малюк" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся значительные повреждения, корабль потерял ход", - рассказал собеседник агентства.

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По словам источника, россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.

"Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способного работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Во время спецоперации высота волн достигала 1,5–2 м", - добавил источник.

Ранее сообщалось, что оккупанты незадолго до подтверждения Украиной нанесения удара по катерам России жаловались на атаку БПЛА на военный корабль Черноморского флота "Самум".

Пресс-служба Минобороны РФ утверждала, что украинские военные около 16:30 якобы запустили морской дрон в "Самум". Сообщалось, что были атакованы судна проекта 22160 типа "Василий Быков".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Черном море ВСУ уничтожили еще одно судно РФ. В северо-западной части Черного моря уничтожен еще один катер оккупантов РФ.

Ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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