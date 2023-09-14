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Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об "уничтожении" морских дронов

Яна Ставская
14 сентября 2023, 21:26 обновлено 14 сентября, 21:52
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Никаких доказательств "успешного отражения" в Минобороны России не предоставили.
Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об 'уничтожении' морских дронов
ВСУ отчитались о поражении нескольких ракетоносителей РФ в Черном море / Коллаж Главреда. Фото: united24, УНИАН

Оккупанты незадолго до подтверждения Украиной нанесения удара по катерам России жаловались на атаку БПЛА на военный корабль Черноморского флота "Самум".

Пресс-служба Минобороны РФ утверждала, что украинские военные около 16:30 якобы запустили морской дрон в "Самум". Сообщалось, что были атакованы судна проекта 22160 типа "Василий Быков".

БПЛА "был уничтожен" огнем корабля, а сам "Самум" якобы повреждений не получил. А до этого беспилотник якобы атаковал корабль "Сергей Котов".

видео дня

Проект 22160 - это патрульные корабли (корветы). В России их на воде четыре - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".

Новый удар по российскому флоту

Вечером, 14 сентября, ВСУ подтвердили удар по военным катерам ВС РФ типа "Василий Быков". Пораженные судна уже не могут выполнять задачи в море.

На борту таких катеров обычно размещены установки с ракетами ближнего и дальнего радиуса действия. Россияне используют их для "охраны" территориальных вод.

Новости Крыма - последние атаки на оккупантов

Ночью 13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы в районе судоремонтного завода.

В ГУР заявили о поражении большого десантного корабля и подлотки РФ. В соцсетях сообщали, что корабль был не просто поврежден, но уничтожен.

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новости России Минобороны РФ Черноморский флот новости Крыма Морские дроны
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