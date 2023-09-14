Удар по катерам РФ: у Шойгу соврали об 'уничтожении' морских дронов

Оккупанты незадолго до подтверждения Украиной нанесения удара по катерам России жаловались на атаку БПЛА на военный корабль Черноморского флота "Самум".
Пресс-служба Минобороны РФ утверждала, что украинские военные около 16:30 якобы запустили морской дрон в "Самум". Сообщалось, что были атакованы судна проекта 22160 типа "Василий Быков".
БПЛА "был уничтожен" огнем корабля, а сам "Самум" якобы повреждений не получил. А до этого беспилотник якобы атаковал корабль "Сергей Котов".
Проект 22160 - это патрульные корабли (корветы). В России их на воде четыре - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" и "Сергей Котов".
Новый удар по российскому флоту
Вечером, 14 сентября, ВСУ подтвердили удар по военным катерам ВС РФ типа "Василий Быков". Пораженные судна уже не могут выполнять задачи в море.
На борту таких катеров обычно размещены установки с ракетами ближнего и дальнего радиуса действия. Россияне используют их для "охраны" территориальных вод.
Новости Крыма - последние атаки на оккупантов
Ночью 13 сентября в Севастополе прогремели мощные взрывы в районе судоремонтного завода.
В ГУР заявили о поражении большого десантного корабля и подлотки РФ. В соцсетях сообщали, что корабль был не просто поврежден, но уничтожен.
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