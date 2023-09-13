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В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ

Анна Ярославская
13 сентября 2023, 07:06 обновлено 13 сентября, 07:34
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Горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.
Пожар в Севастополе
В Севастополе горит Севморзавод / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Ночью 13 сентября в Севастополе гремели мощные взрывы - оккупационные власти города заявили о ракетном ударе и мощном пожаре на судоремонтном заводе.

В местных пабликах пишут, что взрывы в Севастополе прогремели около четырех часов утра. Местные жители говорят, что слышали три мощных взрыва, от которых повылетали стекла. На месте "прилета" был виден "огненный гриб". Сообщалось, что горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в Корабельной бухте.

Взрыв в Севастополе
Взрыв в Севастополе / Фото: Telegram
На мсете пожара - столб дыма
На месте пожара - столб дыма / Фото: Telegram

Тем временем так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telergram писал, что в городе "работало ПВО".

видео дня

"В районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки. На месте работают все необходимые спецслужбы. Пожару присвоен 4 класс", - говорится в сообщении.

Позже Развожаев сообщил, что после взрывов пожар произошел "на южной площадке Севморзавода".

По его словам, всего пострадали 24 человека.

Смотрите видео - Пожар на Севастопольском морском заводе имени Орджоникидзе:

В Севастополе прогремели мощные взрывы
В Севастополе прогремели мощные взрывы / скриншот

Справка. Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Что говорят в Минобороны РФ

В Минобороны РФ обвинили в атаке на Севастополь Украину.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем", - говорится в сообщении.

В МО РФ утверждают, что силы ПВО сбили семь крылатых ракет, а патрульный корабль "Василий Быков" уничтожил все безэкипажные катера.

"В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте", - добавили в ведомстве.

Какие корабли ЧФ РФ могли стоять на судоремонтном заводе

Издание Крым. Реалии писало, что на заводе находились на ремонте три крупных десантных корабля РФ. Среди них два судна без бортовых номеров у входа и внутри Килен-бухты, а также корабль "Азов" (бортовый номер 151) у края.

Речь идет о кораблях проекта 775, предназначенных для высадки морского десанта и перебрасывания морем войск и грузов. Такие суда способны транспортировать разные виды бронетехники, включая танки.

Общее количество крупных десантных кораблей указанного проекта в бухтах Севастополя – пять единиц. Среди них, кроме "Азова", также: "Цезарь Куников" (бортовый номер 158), "Новочеркасск" (142) и "Ямал" (156).

Ранее СМИ также сообщали, что на ремонт в Севастополе стал БДК "Новочеркасск" (142), поврежденный в Бердянске во время удара украинской ракеты по БДК "Саратов".

Как сообщал Главред, 12 сентября во временно оккупированном Крыму раздались взрывы, российские оккупанты сразу подняли в небо боевую авиацию.

Ранее ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут. Вражеские силы страны-агрессора России понесли потери при столкновении с бойцами военной разведки Украины.

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Севастополь новости Украины новости Крыма взрыв ракетный удар
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