ГУР высадил десант в Крыму и провел успешную боевую операцию на мысе Тарханкут

Вражеские силы агрессора России понесли потери в ходе столкновения с бойцами военной разведки Украины, рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

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Воины Украины высадились в оккупированом Крыму 24 августа / Коллаж: Главред, фото: 73-й морской центр СпП им кошевого атамана Антина Головатого (иллюстрация), GoogleMaps

Подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины 24 августа совершили высадку десанта на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму в рамках спецоперации. Произошел бой, в ходе которого противник понес потери. Об этом заявил представитель военной разведки Андрей Юсов.

Как сообщает Громадське, он заявил, что ГУР совместно с Военно-Морскими силами провели спецоперацию в Крыму. Была совершена высадка десанта.

"Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены", - сказал Юсов.

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В комментарии Суспільне спікер ГУР рассказал детали операции. Российские оккупанты понесли потери.

"В рамках спецоперации произошла высадка личного состава на территории полуострова. Главное управление разведки с взаимодействием с военно-морским флотом провели спецоперацию, цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется", - уточнил Юсов.

Утром 24 августа в Крыму был бой с участием авиации и плавсредств

Как сообщал пропагандистский Telegram-канал Shot, 24 августа с 5 до 6 утра около населенного пункта Маяк в Крыму случился бой с участием плавательных средств и авиации.

В селе Маяк расположена база 3-го радиотехнического полка радиотехнических войск Воздушно-космических сил оккупантов России.

На тарханкутском полуострове также находится радиолокационный узел – РЛК "Небо-М" и РЛС "Каста-2Е2". По периметру подготовлены позиции для систем противовоздушной обороны.

Операция ГУР в Крыму была "рейдом"

В комментарии РБК-Украина представители военной разведки Андрей Черняк и Андрей Юсов рассказали, что бойцы провели операцию на территории мыса Тарханкут – в населенных пунктах Маяк и Оленевка.

Операцию провели без потерь, военные выполнили задание и вернулись домой после спецоперации, которая "была рейдом".

Взрывы в Крыму 23 августа

В Крыму 23 августа был взорван ЗРК С-400 оккупационных войск. Российскую установку уничтожили на том же мысе Тарханкут на захваченном агрессором Россией полуострове. Видео поражения С-400 показало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Уничтожение комплекса С-400 приблизит деоккупацию Крымского полуострова, считает представитель ГУР Андрей Юсов. По его словам, поражена и другая военная техника оккупантов.

ВСУ в Крыму уничтожили российский С-400, а на Херсонщине – три установки С-300, сказала представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк. У россиян еще много вооружений, которые будут уничтожаться украинскими войсками.

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