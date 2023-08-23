Мощные взрывы в Крыму: в РФ выдали нереальный бред о подрыве ЗРК "Тайфун"

В украинской разведки убеждены, что уничтожение С-400 приблизит освобождение Крыма.

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В Крыму был взорван ЗРК С-400 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Украинские военные 23 августа уничтожили в Крыму новейший ЗРК С-400 "Триумф", который россияне планировали продавать за границу. Это повлияет на развитие событий на полуострове и приблизит момент освобождения Крыма. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

В разведке убеждены, что теперь желающих купить эти установки будет меньше, ведь ВСУ показали, что они неэффективны.

Юсов рассказал подробности взрыва. Кроме С-400 и личного состава были уничтожены также и другие единицы российской техники.

видео дня

"Все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено", - говорит Юсов.

Он добавил, что это приближает освобождение полуострова.

"Поскольку это одно из самых современных (российских - Главред) средств противовоздушной и противоракетной обороны, то это системные последствия для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся "триумф", но не для оккупантов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма", - говорит Юсов.

Что говорят в РФ

Оккупационные "власти" выдали очередной бред о том, что же произошло вблизи села Оленевка и почему там были взрывы, после которых поднялся густой столб дыма.

Пресс-служба так называемого "управления МЧС РФ в Республике Крым" заявила о том, что там был не подрыв "Триумфа", а просто "загорелась трава".

"Сегодня в 12.23 поступило сообщение о вспышке на окраинах с. Оленевка Черноморского района. По прибытии на место происшествия было установлено, что горит сухая растительность на открытой территории. Площадь пожара 200 квадратных метров. В 12.42 вспышка была локализована", - говорится в сообщении.

В Крыму был взорван ЗРК С-400 / фото: скриншот

Стоит отметить, что позже этот пост удалили.

Напомни, 23 августа стало известно о том, что в Крыму взорван ЗРК С-400 РФ вместе с оккупантами. Момент взрыва попал на видео. Там видны гигантские вспышки и клубы дыма.

Перспективы деоккупации Крыма

Ранее бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж отмечал, что ракеты на 300 и БПЛА на 800 км помогут ВСУ, когда Крым станет островом. Украина способна разрушить всю логистику оккупационных войск России на юге, враг не сможет наладить военные поставки морем, считает Маломуж.

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отмечал, что ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму. По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес подчеркивал, что Украина вернет Донбасс и одержит победу в войне, когда изолирует Крым. Освобождение Крымского полуострова – ключ к победе Украины в войне, поскольку при таком сценарии российские войска упадут и на Донбассе, считает Ходжес.

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