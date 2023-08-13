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ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму – Братчук

Алёна Воронина
13 августа 2023, 11:20 обновлено 13 августа, 11:27
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По его словам, ВСУ достанут оккупантов во всех уголках Крыма. Также в Воздушных силах заявили, что РФ не просто так перекрывала Крымский мост после взрывов.
Украинские военные, Крымский мост
ВСУ держат под огневым контролем все военные объекты РФ в Крыму, отмечает Братчук/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Telegram

Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль все военные объекты страны-агрессора России во временно оккупированном Крыму. По состоянию на сейчас для оккупантов на полуострове не осталось ни одного безопасного места, куда украинские воины не могли бы достать своими ударами.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире национального телемарафона. Так он прокомментировал взрывы возле Крымского моста, которые произошли в субботу, 12 августа, и заявления оккупантов о том, что дым – это всего лишь созданная ими самими дымовая завеса.

"Что касается "дымовой завесы", я брал бы конечно это словосочетание в кавычки, то надо отдать должное крымским гауляйтерам, потому что они придумали что-то новое в тактике. И так поставить дымы, я думаю, еще никому не удавалось", – отметил Братчук.

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Он добавил, что сейчас в Крыму происходит по меньшей мере "три зажигательные момента в день". Братчук подчеркнул, что безопасных мест для российских захватчиков на оккупированном полуострове не осталось.

"Речь сейчас не только о том, что там попало или не попало. Речь о другом – что сейчас на территории временно оккупированного Крыма... Я про Крымский мост вообще молчу, тут всё понятно, какая это локация опасная. Так вот, нет ни одной территории, где под контролем Украины не было бы сегодня военных объектов Российской Федерации", – рассказал спикер Одесской ОВА.

Оккупанты не просто так перекрывали мост

В то же время спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что пока наши Воздушные силы не знают обстоятельств и последствий взрывов возле Крымского моста 12 августа. Но захватчики не просто так перекрывали движение на мосту, подчеркнул он.

"Задымление применялось еще со времен Второй мировой войны. Это маскировка. В этом случае не знаем, что происходит. Возможно, они учения какие-то проводят. Пока не могу сказать, что происходит. Возможно, снимки спутниковые нам больше расскажут, есть ли там разрушения. Не просто же так перекрывают движение", – сказал спикер.

Он добавил, что подобные инциденты и дальше будут происходить в оккупированном Крыму, а возможно еще и чаще, чем сейчас.

Взрывы возле Крымского моста 12 августа

Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту российские оккупанты временно перекрыли. После этого к мосту помчались катера береговой охраны.

Оккупанты сообщали, якобы они уничтожили несколько ракет, которые летели в сторону моста. При этом, по словам крымских гауляйтеров, дым вокруг моста был якобы намеренно созданной "дымовой завесой".

Также ранее сообщалось, что войска РФ в Крыму испугались морских дронов и ударов по Черноморскому флоту. Оккупационные войска России пытаются обустроить всё больше позиций на захваченном Крымском полуострове, особенно в районе Черноморского флота.

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