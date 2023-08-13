Концерн Rheinmetall из Германии передаст ВСУ новейшие дроны-разведчики

Вооруженные Силы Украины получат из Германии весьма мощные и новые-новые беспилотные системы для разведки - Luna NG.

https://glavred.info/ukraine/koncern-rheinmetall-iz-germanii-peredast-vsu-noveyshie-drony-razvedchiki-10492882.html Ссылка скопирована

Luna NG – дрон-разведчик, который превосходит предыдущую модель по основным характеристикам / коллаж Главред, фото УНИАН и Rheinmetall

Известный немецкий оружейный концерт Rheinmetall собирается до конца нынешнего года передать Украине новые дроны модели Luna NG. Об этом сообщило со ссылкой на собственные источники немецкое издание Bild.

По данным журналистов, Luna NG – дрон-разведчик, который превосходит предыдущую модель Luna по всем основным характеристикам. Кроме того, такие дроны можно использовать и для разведки, и для развертывания мобильной сети LTE, перехвата либо глушения связи.

В комплект поставки такого дрона входят наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. Беспилотник весит 40 килограмм, время полета составляет до восьми часов. Дрон способен выполнять задания на расстоянии до 100 километров и на высоте до пяти километров.

видео дня

Luna NG также имеет модификацию, которая способна нести вооружение. Однако, есть информация, что именно она и не будет поставляться ВСУ специалистами Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall построит в Украине завод

10 июля стало известно, что в течение трех месяцев на западе Украины немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники.

Как заявил генеральный директор Армин Паппергер в эксклюзивном интервью CNN, крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

Отметим, что в Украине также начали строительство завод по производству турецких беспилотников "Байрактар".

Его появление в стране анонсировали еще до начала полномасштабной войны, однако этот процесс значительно затянулся, а сейчас наконец в этом деле появились сдвиги.

Другие новости: