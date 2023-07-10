В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

В течение трех месяцев на западе Украины немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники.
Как заявил генеральный директор Армин Паппергер в эксклюзивном интервью CNN, крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.
"Украинцы должны помочь сами себе, если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", - сказал он.
Отметим, что в Украине также начали строительство завод по производству турецких беспилотников "Байрактар".
Его появление в стране анонсировали еще до начала полномасштабной войны, однако этот процесс значительно затянулся, а сейчас наконец в этом деле появились сдвиги.
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