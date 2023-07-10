В Украине открывают завод по производству мощнейшего вооружения

В ближайшее время помимо завода по производству "Байрактаров" в Украине появится также завод по производству бронетехники.

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Rheinmetall откроет завод в Украине / Коллаж Главред, фото defence-ua.com, pixabay

В течение трех месяцев на западе Украины немецкий концерн Rheinmetall планирует открыть завод по производству бронетехники.

Как заявил генеральный директор Армин Паппергер в эксклюзивном интервью CNN, крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

"Украинцы должны помочь сами себе, если им всегда придется ждать европейцев или американцев, чтобы помочь им в течение следующих 10 или 20 лет… это невозможно", - сказал он.

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Отметим, что в Украине также начали строительство завод по производству турецких беспилотников "Байрактар".

Его появление в стране анонсировали еще до начала полномасштабной войны, однако этот процесс значительно затянулся, а сейчас наконец в этом деле появились сдвиги.

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